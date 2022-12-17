Смородская: «Салихова — недалекая женщина. Глупости и бредятину говорит» .

Бывший президент «Локомотива» ответила на высказывание . Супруга бывшего владельца «Спартака» заявила, что «не любит толстых из-за отсутствия у них дисциплины». Эти слова Салиховой относятся к Смородской.

Она недалекая женщина, которая ни с того ни с сего вдруг начала комментировать футбол. Какое она имеет к нему отношение? Мне совершенно неинтересны ее комментарии. Глупости и бредятину вечно говорит.