Смородская: «Салихова — недалекая женщина. Глупости и бредятину говорит» .

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на высказывание Заремы Салиховой. Супруга бывшего владельца «Спартака» заявила, что «не любит толстых из-за отсутствия у них дисциплины». Эти слова Салиховой относятся к Смородской.
Она недалекая женщина, которая ни с того ни с сего вдруг начала комментировать футбол. Какое она имеет к нему отношение? Мне совершенно неинтересны ее комментарии. Глупости и бредятину вечно говорит.
Картина маслом !)
Картина маслом !)
https://youtu.be/jtoKpJP1M7Y