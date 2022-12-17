Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2022/2023

Смородская: «Салихова — недалекая женщина. Глупости и бредятину говорит»

вчера, 18:37

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на высказывание Заремы Салиховой. Супруга бывшего владельца «Спартака» заявила, что «не любит толстых из-за отсутствия у них дисциплины». Эти слова Салиховой относятся к Смородской.

Она недалекая женщина, которая ни с того ни с сего вдруг начала комментировать футбол. Какое она имеет к нему отношение? Мне совершенно неинтересны ее комментарии. Глупости и бредятину вечно говорит.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хакими кричал на президента ФИФА после игры с Хорватией
Вчера, 23:39
Игроки сборной Марокко набросились на арбитра после матча с Хорватией
Вчера, 21:51 Фото
Хорватия в третий раз в истории завоевала медали чемпионата мира
Вчера, 20:03
Интимное видео игрока, заменившего Роналду в основе сборной, попало в Сеть
14 декабря
Салихова: «Травля Глушакова в „Спартаке“ была срежиссирована»
12 декабря
Агент Рейны ответил на критику в адрес игрока
12 декабря
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:10
Скоро тетя Оля получит зубодробительную ответку
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 21:40
До того неинтересно,что моментально отреагировала...)))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:27
Наподобие самой Смородины.
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:48
фантастика!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:31
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:18
Смородская: «Салихова — недалекая женщина. Глупости и бредятину говорит» .

Картина маслом !)
112910415
112910415
вчера в 20:15
ну, к Ольге Юрьевне тоже имеются вопросы ... )
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:16
Прям как Мостовой с Шалимовым)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:58
Тётя Оля и Зарема в футболе выглядят примерно так.

Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:50
Ждём, когда начнут рвать волосы)
adekvat
adekvat
вчера в 18:45
Два сапога пара, ждём продолжения. Теперь через день будем читать новости, кто что ответил друг другу.
Boricku
Boricku
вчера в 18:45
Бобулю надо тренделем, вместо Волеры Карпова.
memphis
memphis
вчера в 18:39
А тётя Оля имеет отношение?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:38
Они обе друг друга достойны!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 