Салихова: «Травля Глушакова в „Спартаке“ была срежиссирована»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос, «травили» ли полузащитника Дениса Глушакова в московском клубе в 2019 году.
Я не в теме. Но травля была срежиссирована.
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос, «травили» ли полузащитника Дениса Глушакова в московском клубе в 2019 году.
Я не в теме. Но травля была срежиссирована.
Такую команду потеряли... "Золотой" состав был отличным, на годы!
Такую команду потеряли... "Золотой" состав был отличным, на годы!