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Салихова: «Травля Глушакова в „Спартаке“ была срежиссирована»

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rhskmz
rhskmz
сегодня в 21:12
Кто режиссер в цирке ?
makkie
makkie
сегодня в 20:54
Тот случай, когда от конфликта Карреры и Глушакова не выиграл никто.
Такую команду потеряли... "Золотой" состав был отличным, на годы!
pomor45
pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 20:49
Не хватит грязного белья - добавит.
pomor45
pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 20:47
Не в теме, но знает, потому что участвовала.
Futurista
Futurista
сегодня в 20:16
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:00
Она что пока всё "грязное бельё" не переберёт не успокоится?
Гость
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