Журналист, который брал интервью у Роналду, назвал тен Хага клоуном

Пирс Морган, журналист, который брал скандальное интервью у бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, отреагировал на заявление главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.
Голландский специалист сказал, что когда Роналду находится в хорошей форме, то является хорошим игроком, но Криштиану, по мнению тен Хага, не был в хорошей форме. В ответ на слова тренера МЮ Пирс Морган в своих соцсетях написал:
Трудно представить, почему Роналду чувствовал неуважение к этому клоуну, не так ли.