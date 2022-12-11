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Журналист, который брал интервью у Роналду, назвал тен Хага клоуном

вчера, 18:50

Пирс Морган, журналист, который брал скандальное интервью у бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, отреагировал на заявление главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Голландский специалист сказал, что когда Роналду находится в хорошей форме, то является хорошим игроком, но Криштиану, по мнению тен Хага, не был в хорошей форме. В ответ на слова тренера МЮ Пирс Морган в своих соцсетях написал:

Трудно представить, почему Роналду чувствовал неуважение к этому клоуну, не так ли.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:19
Ну, не без этого.
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 20:51
Журналист скорее всего заперт в подвале у сестёр Криша и они от его имени пишут сообщения.
112910415
112910415
вчера в 20:35
попал под дурное влияние ...
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 19:10
Брысь Морган))) Дайте ТАХ спокойно провалиться в МЮ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:03
Этот журналист уже похоже пресс - атташе у Роланду.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:02
Сейчас многих назовут клоунами.
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