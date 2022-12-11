Журналист, который брал интервью у Роналду, назвал тен Хага клоуном

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вчера, 18:50

Пирс Морган, журналист, который брал скандальное интервью у бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» , отреагировал на заявление главного тренера «красных дьяволов» .

Голландский специалист сказал, что когда Роналду находится в хорошей форме, то является хорошим игроком, но Криштиану, по мнению тен Хага, не был в хорошей форме. В ответ на слова тренера МЮ Пирс Морган в своих соцсетях написал: