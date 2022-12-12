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Хавбека сборной США хотели выгнать из состава уже во время чемпионата мира

сегодня, 14:32

Полузащитник сборной США Джованни Рейна мог быть исключен из сборной США на чемпионате мира в Катаре.

Главный тренер американской сборной Грегг Берхалтер, выступая на собрании в Нью-Йорке, сказал:

В сборной был игрок, который не оправдывал ожиданий на поле и за его пределами. Тренерский штаб часами обсуждал, как поступить с этим игроком. Дошло до того, что мы были готовы забронировать ему билет на самолет до дома.

На самом деле не так важно, кто это был. Важно, что у команды были очень четкие стандарты, и если они не соблюдались, об этом нужно было сообщить прямо. Иногда это приводит к позитивным изменениям и помогает идти вперед.

Источник сообщает, что игроком, о котором говорил Берхалтер, был Джованни. Позже игрок принес извинения команде и тренерскому штабу за недостаточные усилия на тренировках и в товарищеском матче перед началом чемпионата мира.

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Loko57
Loko57
сегодня в 15:27
Да уж... Толерантные америкосы!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:41
И что теперь ??? В любой команде и в сборной такое бывает. Для чего вообще об это писать??? Из-за того что это сборная толерантности аглосаксов ???(((
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