Хавбека сборной США хотели выгнать из состава уже во время чемпионата мира

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сегодня, 14:32

Полузащитник сборной США мог быть исключен из сборной США на чемпионате мира в Катаре.

Главный тренер американской сборной , выступая на собрании в Нью-Йорке, сказал:

В сборной был игрок, который не оправдывал ожиданий на поле и за его пределами. Тренерский штаб часами обсуждал, как поступить с этим игроком. Дошло до того, что мы были готовы забронировать ему билет на самолет до дома. На самом деле не так важно, кто это был. Важно, что у команды были очень четкие стандарты, и если они не соблюдались, об этом нужно было сообщить прямо. Иногда это приводит к позитивным изменениям и помогает идти вперед.

Источник сообщает, что игроком, о котором говорил Берхалтер, был Джованни. Позже игрок принес извинения команде и тренерскому штабу за недостаточные усилия на тренировках и в товарищеском матче перед началом чемпионата мира.