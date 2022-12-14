Интимное видео игрока, заменившего Роналду в основе сборной, попало в Сеть

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вчера, 13:16

Нападающий «Бенфики» и сборной Португалии угодил в скандал.

В соцсетях футболиста на несколько минут появилось видео интимного характера с его участием, которое позже было удалено. Однако пользователи успели сохранить ролик, который теперь разлетелся по Сети.

Рамуш выходил в стартовом составе сборной Португалии вместо Криштиану Роналду в матчах 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира. Он оформил хет-трик в ворота сборной Швейцарии.