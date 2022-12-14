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Интимное видео игрока, заменившего Роналду в основе сборной, попало в Сеть

вчера, 13:16

Нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуш угодил в скандал.

В соцсетях футболиста на несколько минут появилось видео интимного характера с его участием, которое позже было удалено. Однако пользователи успели сохранить ролик, который теперь разлетелся по Сети.

Рамуш выходил в стартовом составе сборной Португалии вместо Криштиану Роналду в матчах 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира. Он оформил хет-трик в ворота сборной Швейцарии.

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Все комментарии
yarik1_78
yarik1_78
сегодня в 10:52
Синдром Дрочубы.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 23:24
Лавесси еще прославился как-то
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:42
видео аналогично Дзюбе ))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:19
Опишите краткое описание, кто видел).
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:13
Такие журношлю.... как Пирс Морган это распространяет.
112910415
112910415
вчера в 19:06
нам это зачем ?
LOpp
LOpp
вчера в 18:11
скоро в сети появиться интимное видео с Тен Хагом
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:30
Зачем пристегнули к теме Роналду?

Больше подходит к шалостям нашего безработного ногомячиста...
Vadik
Vadik
вчера в 17:15
А в этом видео, как и на поле, он заменил Роналду?)))
gwsu5d37z7ac
gwsu5d37z7ac
вчера в 17:06
Про Ливерпуль теперь можно забыть
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:43
Роналду: "Я покажу тебе, как забивать хэт-трик. Кто я, а кто ты?!"))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:06
Тьфу,соккер ниже плинтуса падает
John 5mith
John 5mith
вчера в 16:02
Ну трахается мужик. И чо?
Я понимаю что в старые времена каким-то компроматом мог считаться секс с мужиками. Но те времена давно прошли. А теперь-то чем пытались удивить?
Или уже считается позором толерантному европейцу трахаться не с негром?
Пепс
Пепс
вчера в 15:56
Да и фиг.. Пацану 21... У него наверно девок в каждом городе....))))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:49
На видео происходила замена Роналду на Рамуша?
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:36
Деле Алли, Вальбуэна, Дзюба. Сколько уже таких было. Кроме как, бывает, нечего сказать)
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 15:32
Флэшмоб дзюбы заразителен
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:21
Думаю, что это дело рук Роналду. Мстит конкуренту.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 15:18
Ну все по законам жанра.
Заменять - так заменять!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:49
Не надо было заменять Роналду
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:48
Хоть так народ повеселят!
Знатог
Знатог ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:40
Возможно про Дзюбу они знают.
lotsman
lotsman
вчера в 14:39
Это как? Как Дзюба? Зачем на видео это делать? Вообще мозгов нет.
Asper
Asper
вчера в 14:38
"В соцсетях футболиста на несколько минут появилось видео интимного характера с его участием, которое позже было удалено."

Почему удалено, вон обзор со Швейцарией - везде есть...
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:37
Так они "отходят" от бадровцев...
Знатог
Знатог
вчера в 14:36
Может нашли похожего человека и сняли чето? Штоб не лез куда не надо кому не надо.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:39
Дзюбил???
d1metras
d1metras
вчера в 13:28
Есть русский Рукаку,теперь еще и португальский появился?)))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 13:28
Агентура Роналду в действии))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:27
Роналду отомстил за свою замену?
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