Интимное видео игрока, заменившего Роналду в основе сборной, попало в Сеть

Нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуш угодил в скандал.
В соцсетях футболиста на несколько минут появилось видео интимного характера с его участием, которое позже было удалено. Однако пользователи успели сохранить ролик, который теперь разлетелся по Сети.
Рамуш выходил в стартовом составе сборной Португалии вместо Криштиану Роналду в матчах 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира. Он оформил хет-трик в ворота сборной Швейцарии.
Больше подходит к шалостям нашего безработного ногомячиста...
Больше подходит к шалостям нашего безработного ногомячиста...
Я понимаю что в старые времена каким-то компроматом мог считаться секс с мужиками. Но те времена давно прошли. А теперь-то чем пытались удивить?
Или уже считается позором толерантному европейцу трахаться не с негром?
Я понимаю что в старые времена каким-то компроматом мог считаться секс с мужиками. Но те времена давно прошли. А теперь-то чем пытались удивить?
Или уже считается позором толерантному европейцу трахаться не с негром?
Заменять - так заменять!
Заменять - так заменять!
Почему удалено, вон обзор со Швейцарией - везде есть...
Почему удалено, вон обзор со Швейцарией - везде есть...