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Агент Рейны ответил на критику в адрес игрока

сегодня, 14:45

Дэн Сигал, агент футболиста «Боруссии» Дортмунд и сборной США Джованни Рейны, ответил на критику в адрес футболиста. Игрока хотели исключить из расположения национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Очевидно, что у Джио не было того опыта выступлений на чемпионате мира, проявление которого многие хотели бы увидеть. Сама ситуация и взаимоотношения в команде гораздо сложнее, чем об этом пишут. Это причина разочароваться и потерять уважение к тем, кто позволяет себе обсуждать темы, которые должны оставаться внутри коллектива, особенно когда одни используют неполную информацию, а другие обращаются с ней по своему усмотрению.

Мы считаем, что те, кто создают беспорядок в национальной команде, не получат никакой выгоды, и в дальнейшем мы не планируем давать комментарии на эту тему.

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ЮЗИК
ЮЗИК
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Агент знает своё дело, по-любому выгода будет
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