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Аргентина собирается провоцировать игроков Хорватии в полуфинале ЧМ

сегодня, 11:56
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗавтра в 22:00 Не начался

Как утверждает источник, один из игроков стартового состава Аргентины рассказал своим партнерам по европейскому клубу, что его сборной дали задачу провоцировать футболистов сборной Хорватии и выбивать их из ритма. Этот же игрок во время видеозвонка с партнерами по клубу рассказал, что уверен в том, что Аргентина «сломает и победит Хорватию за 60 минут». В раздевалке неназванного клуба с тех пор постоянно обсуждают этот разговор.

Аргентинцы считают, что у некоторых игроков сборной Хорватии «слабые нервы». Неназванный игрок сборной Аргентины ожидает, что за 60 минут матча его команда либо забьет два гола, либо добьется того, что один из игроков сборной Хорватии будет удален.

Три игрока сборной Аргентины якобы получили особые инструкции о том, как спровоцировать игроков сборной Хорватии, которых в команде Лионеля Скалони считают слабейшими в психологическом плане.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич так прокомментировал эту информацию:

Мы не можем точно сказать, что Аргентина собирается сделать, но мы знаем, как они ведут себя, когда хотят вывести соперника из себя, заставить его допускать ошибки и получать карточки. Мы уже видели эту тактику Аргентины в матче с Нидерландами. Они не боятся делать все возможное ради победы.

Ничего не удивляет, но жаль, что кто-то хочет выйти в финал чемпионата мира грязными методами. Нелегко сопротивляться этому и сохранять холодную голову, но сборной Хорватии придется проявить концентрацию, осознать, что все происходящее – лишь часть борьбы. Нужно сохранять спокойствие и обыграть Аргентину на поле. Худший вариант – сдаться и проиграть как любители. Этого нельзя допустить.

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Все комментарии
Dinamo
Dinamo
сегодня в 17:10
Удачи Хорватии! Они достойнее.
амурец
амурец
сегодня в 14:51
Хорваты конечно аыбьют аргов, аргентина может победить только при содействии судей, как это было у маиче с голландцами
Томик
Томик
сегодня в 13:59
На воре шапка горит.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 13:23
Здорова Шишанутый. Как дела?? Давно небыло тебя тут. Или я не замечал. Как-то я уже писал, что забудут все а победа останется. Аргентина делает всё правильно. По составу и качеству игры они далеко отстают. Кроме Лоутару и Месси никого не знаю. Все игроки какие-то левые. Не слыхал про них. Как по мне даже Хорватия намного именита чем Аргентина. В связи с этим из-за не хватки мастерства, они делают все чтобы победить. Вгрызаются, бьются, пинают, валят. А как ты говоришь Гном оказался совсем не подарком, а настоящим лидером, который показывает суровый характер. Что не скажешь про того кто стоит у тебя на аватарке))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 12:59
А гном по другому не умеет выйгрывать. Ему все сходит с рук что в Барсе всегда судьи помогали что в Аргентине. Удачи Хорватам!!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 12:54
Похоже на вброс, но даже если так, то хорваты сильны характером, сумеют сдержать эмоции
Tostao
Tostao
сегодня в 12:50
Очевидный фейк, на Западе они уже мастера по этому делу.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 12:48
Грязная аргентинская команда отлетит.
Alex12357
Alex12357 ответ Google Eagle (раскрыть)
сегодня в 12:13, ред.
А затем что Аргентинцам всё сходит с рук,в игре с Нидерландами меську нужно было удалать ,а Акуне -2 жёлтые показать за симуляцию,но Лаос сделал так как проплатили!Игра Аргентины на ЧМ напоминает в Ф-1 Верстапена!
VWV
VWV
сегодня в 12:11
Будет интересно на это псомотреть.
Google Eagle
Google Eagle
сегодня в 12:10
Зачем им такое вытворять на ЧМ?
Alex12357
Alex12357
сегодня в 12:10
Меська уже провёл работу с ФИФА!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:10
Посмотрим, кто в итоге окажется слабаком...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 12:10
фанаты гея мстят за вылет такими вот вбросами. Ждём уверенную победу Аргентины чтобы заткнуть им рот
shlomo
shlomo
сегодня в 12:08
Вот это даже и комментировать не хочется... как утверждает источник ( а источник кто??????) ..... кто то, что то, где то сказал.... или высосано из пальца журналюгами перед этим матчем, чтобы и себе рейтинг поднять и ажиотажа навести....в другом источнике: " Как утверждает хорватская газета Jutarnij List..."... Один из игроков Аргентины сказал, хорватская газета об этом пишет.... смешно???...:)))

Сложно все будет, команды похожи немного, у одних Месси, у других Модрич. Но аргентинцам нужно учесть, что хорваты будут готовы и к третьей серии пенальти. Им не привыкать. А вот то, как Аргентина за последние минут 15 упустила преимущество в 2 мяча, должно их насторожить. Ну и игра будет кость в кость, это очевидно....

Пи.Си. Надеюсь, у Месси и Ко хватит выдержки не поддаваться на эти дешёвые провокации....
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 12:03
Поэтому никто и не любит эту путанскую сборную. Весь мир кроме адептов полурослика будет за Хорватов.
minamata
minamata
сегодня в 12:01
Аргентина собирается провоцировать.
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