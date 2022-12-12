Аргентина собирается провоцировать игроков Хорватии в полуфинале ЧМ

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сегодня, 11:56

Как утверждает источник, один из игроков стартового состава Аргентины рассказал своим партнерам по европейскому клубу, что его сборной дали задачу провоцировать футболистов сборной Хорватии и выбивать их из ритма. Этот же игрок во время видеозвонка с партнерами по клубу рассказал, что уверен в том, что Аргентина «сломает и победит Хорватию за 60 минут». В раздевалке неназванного клуба с тех пор постоянно обсуждают этот разговор.

Аргентинцы считают, что у некоторых игроков сборной Хорватии «слабые нервы». Неназванный игрок сборной Аргентины ожидает, что за 60 минут матча его команда либо забьет два гола, либо добьется того, что один из игроков сборной Хорватии будет удален.

Три игрока сборной Аргентины якобы получили особые инструкции о том, как спровоцировать игроков сборной Хорватии, которых в команде считают слабейшими в психологическом плане.

Главный тренер сборной Хорватии так прокомментировал эту информацию: