Защитник Хорватии: «Модрич – крутой чувак. Даже в 37 лет он один из лучших»

Защитиник сборной Хорватии поделился эмоциями от завоевания медали на чемпионате мира в Катаре:

Думаю, что могу гордиться тем, что сделал. Хочу насладиться этим вместе с семьей и прочувствовать момент уже в Хорватии. Мы показали миру, кто мы есть, и заслужили быть в топ‑5.

Лука Модрич – крутой чувак. Как человек и как игрок. Тяжело подобрать слова, чтобы описать его. Даже в 37 лет он один из лучших на турнире. Это невероятно. Надеюсь, что он останется до чемпионата Европы 2024 года. Когда ты играешь с ним, все дается легче. Рад, что он будет играть дальше. Хорошая новость для всех нас.

Каждая игра была непростой. Если выбирать всего один матч, то назову игру против сборной Бразилии. В этой встрече мы показали лучшую игру. Все действовали хорошо, в том числе и я. Хотели показать, что даже маленькая страна может победить кого угодно. Вместе мы обороняли ворота, вместе атаковали.

Я поздравил ребят из Марокко. Они были андердогами тут, как мы в 2018 году. Это классная команда с отличными игроками. Они показали миру, что их нужно уважать.