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Защитник Хорватии: «Модрич – крутой чувак. Даже в 37 лет он один из лучших»

сегодня, 10:42
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Защитиник сборной Хорватии Йосип Юранович поделился эмоциями от завоевания медали на чемпионате мира в Катаре:

Думаю, что могу гордиться тем, что сделал. Хочу насладиться этим вместе с семьей и прочувствовать момент уже в Хорватии. Мы показали миру, кто мы есть, и заслужили быть в топ‑5.

Лука Модрич – крутой чувак. Как человек и как игрок. Тяжело подобрать слова, чтобы описать его. Даже в 37 лет он один из лучших на турнире. Это невероятно. Надеюсь, что он останется до чемпионата Европы 2024 года. Когда ты играешь с ним, все дается легче. Рад, что он будет играть дальше. Хорошая новость для всех нас.

Каждая игра была непростой. Если выбирать всего один матч, то назову игру против сборной Бразилии. В этой встрече мы показали лучшую игру. Все действовали хорошо, в том числе и я. Хотели показать, что даже маленькая страна может победить кого угодно. Вместе мы обороняли ворота, вместе атаковали.

Я поздравил ребят из Марокко. Они были андердогами тут, как мы в 2018 году. Это классная команда с отличными игроками. Они показали миру, что их нужно уважать.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:06
Согласен что Модрич подтвердил свой высокий уровень на этом ЧМ. не секрет, что на слуху в основном другие имена, их превозносят(не без основания) , сравнивают между собой, ругают, спорят, а Лука между тем как бы остается в тени. А ведь в свои 37 этот "засушенный Геракл" (говорю иронично - доброжелательно) тянет на своих плечах хорватскую сборную, выполняя огромный объём работы, и не случайно он является её капитаном. Хорошо, что он решил продолжить карьеру - ведь такие "работяги" нужны футболу!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:39
Только "крутой чувак" может быть обладателем "Золотого мяча". Просто "чувак" на такое не способен.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:35
Модрич точно один из лучших игроков на чемпионате мира.
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