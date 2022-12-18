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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Флик назвал основной критерий для успешного выступления на мундиале

сегодня, 09:48

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мнением о причинах успеха команд на чемпионате мира 2022.

Взгляните на Аргентину, Францию, это команды, которые играют с акцентом на оборону. Сборная Марокко здорово проявила себя против Франции, но они по-прежнему играют в защите самоотверженно, следует обратить на это внимание. Эта энергия, страсть, у нас это было в матче против Испании. Таков основной критерий для успешного выступления.

Смогли бы мы побороться с Аргентиной и Францией? Мы часто показывали, что нам гораздо проще играть против таких коллективов, как Италия, Англия или Нидерланды. Но важна стабильность, дисциплина в игре с любым соперником, нужно выкладываться по максимуму.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 10:10
Главное перед игрой надеть ралужные подвязки, и перед свистком стоять еа коленках. Тогда виктория не повернётся спиной.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:07
Наличие лидера - основной критерий успехов.
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