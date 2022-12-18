Флик назвал основной критерий для успешного выступления на мундиале

Главный тренер сборной Германии поделился мнением о причинах успеха команд на чемпионате мира 2022.

Взгляните на Аргентину, Францию, это команды, которые играют с акцентом на оборону. Сборная Марокко здорово проявила себя против Франции, но они по-прежнему играют в защите самоотверженно, следует обратить на это внимание. Эта энергия, страсть, у нас это было в матче против Испании. Таков основной критерий для успешного выступления.

Смогли бы мы побороться с Аргентиной и Францией? Мы часто показывали, что нам гораздо проще играть против таких коллективов, как Италия, Англия или Нидерланды. Но важна стабильность, дисциплина в игре с любым соперником, нужно выкладываться по максимуму.