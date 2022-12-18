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Роналдиньо высказался о том, кто может взять «Золотой мяч» в будущем

сегодня, 10:21

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о следующем обладателе «Золотого мяча».

Наибольшие шансы будут у того, кто станет чемпионом мира и забьет в финале гол, без сомнений. Но мне кажется, что одно дело – стать лучшим игроком мундиаля, где всего семь поединков, а другое – быть лучшим футболистом года. Это не всегда справедливо.

Игра Мбаппе на текущем чемпионате мира? Мне нравится его игра. Я за него очень рад. Он все делает замечательно, при этом он еще молод. Он обладает всеми нужными навыками, а также скоростью, дриблингом, внимательностью во время опасных моментов. Мы, бразильцы, любим игроков такого типа. И, похоже, у него сильный характер.

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Перевод с lequipe.fr
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Elliada
Elliada
сегодня в 10:37
Сильный характер? Смешно. В начале сезона, когда у Мбаппе ничего не получалось, а у Месси и Неймара игра шла, он злился. Требовал избавиться от Неймара и толкал плечом Месси. Думаю, несколько проигранных финалов выбьет его из колеи и он сорвется. Или наоборот, выиграет несколько финалов и возгордится, поймает звезду и тогда закопает себя сам.
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