Роналдиньо высказался о том, кто может взять «Золотой мяч» в будущем

Бывший футболист сборной Бразилии поделился мнением о следующем обладателе «Золотого мяча».

Наибольшие шансы будут у того, кто станет чемпионом мира и забьет в финале гол, без сомнений. Но мне кажется, что одно дело – стать лучшим игроком мундиаля, где всего семь поединков, а другое – быть лучшим футболистом года. Это не всегда справедливо.

Игра Мбаппе на текущем чемпионате мира? Мне нравится его игра. Я за него очень рад. Он все делает замечательно, при этом он еще молод. Он обладает всеми нужными навыками, а также скоростью, дриблингом, внимательностью во время опасных моментов. Мы, бразильцы, любим игроков такого типа. И, похоже, у него сильный характер.