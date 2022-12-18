Флик о вратарях в сборной Германии: «Тер Штеген и Трапп получат шанс»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о вратарской позиции в сборной Германии:
Марк-Андре Тер Штеген и Кевин Трапп получат шанс показать, на что они способны в 2023 году. У нас высококлассные игроки на этой позиции.
Для Нойера важно снова набрать форму и вернуться на свой уровень.
Основной вратарь национальной команды Мануэль Нойер ранее сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона.
Вообще, нужно договориться с Баварией, чтобы их тренер наигрывал в БЛ немецкий состав, а Флик бы тупо его забрал на Евро. ))
Вообще, нужно договориться с Баварией, чтобы их тренер наигрывал в БЛ немецкий состав, а Флик бы тупо его забрал на Евро. ))