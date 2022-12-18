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Флик о вратарях в сборной Германии: «Тер Штеген и Трапп получат шанс»

сегодня, 09:38

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о вратарской позиции в сборной Германии:

Марк-Андре Тер Штеген и Кевин Трапп получат шанс показать, на что они способны в 2023 году. У нас высококлассные игроки на этой позиции.

Для Нойера важно снова набрать форму и вернуться на свой уровень.

Основной вратарь национальной команды Мануэль Нойер ранее сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:14
Да зачем? Есть ведь "великолепный" Нойер.
Вообще, нужно договориться с Баварией, чтобы их тренер наигрывал в БЛ немецкий состав, а Флик бы тупо его забрал на Евро. ))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:05, ред.
Нойера пора списывать со счетов.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:00
Вратарская позиция у них прочная, что про другие линии не скажешь
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