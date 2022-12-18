Флик о вратарях в сборной Германии: «Тер Штеген и Трапп получат шанс»

Главный тренер сборной Германии высказался о вратарской позиции в сборной Германии:

Марк-Андре Тер Штеген и Кевин Трапп получат шанс показать, на что они способны в 2023 году. У нас высококлассные игроки на этой позиции.

Для Нойера важно снова набрать форму и вернуться на свой уровень.