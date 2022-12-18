Венгер: «На Месси такого давления ещё никогда не было»

Бывший главный тренер «Арсенала» поделился мнением о ключевых участниках финала чемпионата мира в Катаре:

Два футболиста находятся под давлением из-за необходимости показать что-то особенное в финале. У Франции это Мбаппе. А на Месси, который должен сделать что-то особенное для Аргентины, такого давления определенно еще никогда не было.

Также очень влиятельными и важными футболистами на этом турнире были Оливье Жиру, от которого перед началом мундиаля этого не ожидали, и Хулиан Альварес, чье значение тоже возросло за время соревнования.