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Венгер: «На Месси такого давления ещё никогда не было»

сегодня, 10:14
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о ключевых участниках финала чемпионата мира в Катаре:

Два футболиста находятся под давлением из-за необходимости показать что-то особенное в финале. У Франции это Мбаппе. А на Месси, который должен сделать что-то особенное для Аргентины, такого давления определенно еще никогда не было.

Также очень влиятельными и важными футболистами на этом турнире были Оливье Жиру, от которого перед началом мундиаля этого не ожидали, и Хулиан Альварес, чье значение тоже возросло за время соревнования.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 12:23
Давление давлением, а играть все равно надо. Это финал и это нервы. Посмотрим чьи нервы крепче.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:18
Если бы Месси выбрал бы Испанию вместо Аргентины, то давно уже был бы чемпионом мира и Европы. Потому что его не сравнивали (или меньше сравнивали) с Марадоной и партнеры в Испании посильнее (основа Барселоны). Но в последнее время похоже Месси научился справляться с давлением. После многих поражений в финалах выиграл КА и Финалиссиму. Теперь на очереди ЧМ. Шанс сделать золотой хет-трик
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:20
На него всю его жизнь идёт давление,пора уже привыкнуть!
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