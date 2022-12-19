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Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

вчера, 18:17

Нападающий сборной Франции Карим Бензема объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Я прилагал усилия, ошибался, чтобы стать тем, кем являюсь сегодня. Горжусь этим! Я написал свою историю, а наша общая заканчивается.

Бензема провёл 97 матчей за сборную Франции, забив 37 голов. ЧМ-2022 футболист был вынужден пропустить из-за травмы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:53
Пожалуй,одна из самых странных карьер в сборной
salleeh
salleeh ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 23:04
Эта сборная Франции и без Дешампа могла выйти в финал, не было бы его, может даже и выиграли бы. А к Зидану какие претензии, если судьи накосячили? При нормальном судействе, Аргентина вообще могла не дойти до финала… Зизу сам по себе победоносный, коленки дрожат не только у футболистов, но даже ещё у судей…
shur
shur
вчера в 22:29, ред.
...бендерлоги опять за своё, злорадство - это в крови!
...Спасибо за игру в Сборной и дай сил во славу Великого
Клуба - Реал Мадрид!!! С Днем
Рождения!
Elliada
Elliada
вчера в 22:16
Сегодня у Бенземы День Рождения !!!! 35 лет !!! Поздравляю его. Чемпионом мира не стал, но ЗМ скрасит огорчение
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:12
Внимательно будем наблюдать!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 22:11
проверим, скорее всего как мужик - сказал - сделал, не то что некоторые низкорослые клоуны
Сп62
Сп62
вчера в 22:07
Никогда не говори никогда. У Карима ещё есть время и впереди игры сборной с новым тренером.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 21:50
С такими футболистами думаю и уборщица стадиона попылит. )) Дешам обязан был полежать. Проиграл 2 финала.
3ton
3ton ответ b922dmqyrqzb (раскрыть)
вчера в 21:24
Этот физрук вывел Францию два ЧМ в финал и один выиграл.
А не позорищн Зидан , который может прийти на его смену с трофеями из офсайдов .
Он походу не в курсе , что ВАР и в турнирах сборных есть ))
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 21:13
Обиделся за проигрыш. Макарон тоже был угрюмым. Гыгыгы
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:38
Не хватало его на ЧМ в Катаре
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:33
Зато не на халяву получил золотой мяч,между прочим по пути победив будущего чемпиона мира Лео Месси в ЛЧ!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:25
Смотри не передумай.
ДСА
ДСА
вчера в 20:11
Обидели его, на финальное выпустили
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:51
Не получилось на халяву получить медаль.
Roger Young
Roger Young ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 19:22
Кстати, возможно.
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:22
Ну значит время пришло. В 35 лет завершение выглядит логичным. Многие и карьеру заканчивают.
dok66
dok66
вчера в 19:00
Думаю , вернется . По крайней мере на следующем ЧЕ будет играть . Силы есть , возраст для него не критический , лишь бы травмы не помешали .
b922dmqyrqzb
b922dmqyrqzb
вчера в 18:58
Правильно Карим, этот неудачник физрук "от бога" дешам, никогда не будет настоящим коучем.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 18:54
Как он старался играть на финале. Итоги Дешам и коллеги не позвали Карима. Естественно Карим обиделся.И поставил точку сб.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:39
Несправедливо... Завершать карьеру в сборной должен был другой... Из Португалии который... Ещё перед ЧМ...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:39, ред.
Главное во время уйти , что бы тебя добром вспоминали
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 18:37
Ну как многие и предполагали. Не просто так он вне сборной оказался
drug01
drug01 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:36
Верные слова, удачи дальше
Elliada
Elliada
вчера в 18:23
Вице-чемпионом мира всё же стал, не прилагая усилий. Но всё-таки я думаю, что завершает международную карьеру из-за конфликта с Дешамом, а не из-за возраста.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:19
Всё правильно сделал. Удачи тебе с Реалом !
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