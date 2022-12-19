Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Карим Бензема объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Я прилагал усилия, ошибался, чтобы стать тем, кем являюсь сегодня. Горжусь этим! Я написал свою историю, а наша общая заканчивается.
Бензема провёл 97 матчей за сборную Франции, забив 37 голов. ЧМ-2022 футболист был вынужден пропустить из-за травмы.
...Спасибо за игру в Сборной и дай сил во славу Великого
Клуба - Реал Мадрид!!!https://youtu.be/zIV2aYSaJVk С Днем
Рождения!
...Спасибо за игру в Сборной и дай сил во славу Великого
Клуба - Реал Мадрид!!! С Днем
Рождения!
А не позорищн Зидан , который может прийти на его смену с трофеями из офсайдов .
Он походу не в курсе , что ВАР и в турнирах сборных есть ))
А не позорищн Зидан , который может прийти на его смену с трофеями из офсайдов .
Он походу не в курсе , что ВАР и в турнирах сборных есть ))