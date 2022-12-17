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Модрич заявил, что не собирается заканчивать карьеру в сборной Хорватии

вчера, 21:34

Полузащитник Лука Модрич заявил, что пока не собирается заканчивать карьеру в сборной Хорватии.

Да, может быть, это моя последняя игра на чемпионате мира, но я ничего не могу сказать о том, что произойдёт в будущем. Но, конечно, я очень доволен всей своей карьерой в сборной Хорватии. Завоевать две медали ЧМ очень важно, я мечтал выиграть Кубок мира, но этого не произошло, но я очень рад, что мы подтвердили, что у Хорватии отличная команда с очень хорошим будущим.

В будущем посмотрим, что произойдет. По крайней мере, я хочу продолжить выступать за сборную Хорватии до начала Лиги Наций.

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Хорватия  Модрич Лука
Перевод с marca.com Фото: Твиттер ФИФА
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Все комментарии
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сегодня в 02:58
Железный человек! Сил и здоровья ему продолжать великолепную карьеру.
СаняШумок
СаняШумок ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:31
Если намек про Месси, то глупый. Модрич в одной локации со сборной, больше игрок пахарь. Месси уже по физике уступает, а еще первые дни акклиматизации каждый раз прилетая в сборную тоже дают о себе знать. Сказать что завершит карьеру в 35 - это не как он несколько лет назад завершал после критики. Вот там было нытье. А сейчас просто время.
протон
протон
сегодня в 00:19
Плеймейкер от Бога! Малыш с несгибаемым духом и железным телом!
А ведь человек еще и на Евро-2024 сыграет :); если бы таких мыслей вообще не было, думаю он бы закончил в сборной.
Очень рад, в нынешних кондициях он однозначно нужен команде! Уверен, что он не закончит как один самовлюблённый нарцисс, чья игра мне раньше очень нравилась...

Пока есть порох в пороховницах, конечно стоит продолжать и Модрич явно не тот, кто будет просто занимать чье-то место только из-за своего имени. Удачи, Лука!
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:32
Пока играется нужно играть
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:48
Тренеру видней.
qhb24cummyny
qhb24cummyny
вчера в 22:42
Надо хорошо подумать лучше уйти на пике иначе может быть хуже
ABir
ABir
вчера в 22:18
Молодец! Не устраивает шоу - последний матч. Будет играть, сколько будет полезным для сборной.
Zak11
Zak11
вчера в 21:58
Модричу уже 37, но пашет как молодой на поле...
HOROVEL3
HOROVEL3
вчера в 21:48
Завоевать две медали ЧМ очень важно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:40
А мы только похлопаем этим словам, такой пастух всегда украсит большой турнир.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:35
Столько детей....) И все свои...)
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