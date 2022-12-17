Модрич заявил, что не собирается заканчивать карьеру в сборной Хорватии

Полузащитник Лука Модрич заявил, что пока не собирается заканчивать карьеру в сборной Хорватии.
Да, может быть, это моя последняя игра на чемпионате мира, но я ничего не могу сказать о том, что произойдёт в будущем. Но, конечно, я очень доволен всей своей карьерой в сборной Хорватии. Завоевать две медали ЧМ очень важно, я мечтал выиграть Кубок мира, но этого не произошло, но я очень рад, что мы подтвердили, что у Хорватии отличная команда с очень хорошим будущим.
В будущем посмотрим, что произойдет. По крайней мере, я хочу продолжить выступать за сборную Хорватии до начала Лиги Наций.
А ведь человек еще и на Евро-2024 сыграет :); если бы таких мыслей вообще не было, думаю он бы закончил в сборной.
Очень рад, в нынешних кондициях он однозначно нужен команде! Уверен, что он не закончит как один самовлюблённый нарцисс, чья игра мне раньше очень нравилась...
Пока есть порох в пороховницах, конечно стоит продолжать и Модрич явно не тот, кто будет просто занимать чье-то место только из-за своего имени. Удачи, Лука!
А ведь человек еще и на Евро-2024 сыграет :); если бы таких мыслей вообще не было, думаю он бы закончил в сборной.
Очень рад, в нынешних кондициях он однозначно нужен команде! Уверен, что он не закончит как один самовлюблённый нарцисс, чья игра мне раньше очень нравилась...
Пока есть порох в пороховницах, конечно стоит продолжать и Модрич явно не тот, кто будет просто занимать чье-то место только из-за своего имени. Удачи, Лука!