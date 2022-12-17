Модрич заявил, что не собирается заканчивать карьеру в сборной Хорватии

Полузащитник заявил, что пока не собирается заканчивать карьеру в сборной Хорватии.

Да, может быть, это моя последняя игра на чемпионате мира, но я ничего не могу сказать о том, что произойдёт в будущем. Но, конечно, я очень доволен всей своей карьерой в сборной Хорватии. Завоевать две медали ЧМ очень важно, я мечтал выиграть Кубок мира, но этого не произошло, но я очень рад, что мы подтвердили, что у Хорватии отличная команда с очень хорошим будущим.

В будущем посмотрим, что произойдет. По крайней мере, я хочу продолжить выступать за сборную Хорватии до начала Лиги Наций.