Эден Азар объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Капитан сборной Бельгии Эден Азар завершил карьеру в национальной команде.
Сообщается, что решение было принято после матча заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 с Хорватией (0:0). Бельгийцы не смогли пробиться в плей-офф турнира.
Азар прокомментировал:
Сегодня перевернулась страница... Спасибо за вашу любовь, за беспрецедентную поддержку, за всё это счастье, которое мы разделяли с 2008 года. Я решил положить конец своей международной карьере. Преемственность есть. Я буду скучать.
Или забил настолько что понимает в ЛЧ его не посадят даже на лавку?
Или забил настолько что понимает в ЛЧ его не посадят даже на лавку?