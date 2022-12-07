Эден Азар объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Капитан сборной Бельгии завершил карьеру в национальной команде.

Сообщается, что решение было принято после матча заключительного тура группового этапа ЧМ -2022 с Хорватией (0:0). Бельгийцы не смогли пробиться в плей-офф турнира.

Азар прокомментировал:

Сегодня перевернулась страница... Спасибо за вашу любовь, за беспрецедентную поддержку, за всё это счастье, которое мы разделяли с 2008 года. Я решил положить конец своей международной карьере. Преемственность есть. Я буду скучать.