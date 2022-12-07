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Эден Азар объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

вчера, 13:46

Капитан сборной Бельгии Эден Азар завершил карьеру в национальной команде.

Сообщается, что решение было принято после матча заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 с Хорватией (0:0). Бельгийцы не смогли пробиться в плей-офф турнира.

Азар прокомментировал:

Сегодня перевернулась страница... Спасибо за вашу любовь, за беспрецедентную поддержку, за всё это счастье, которое мы разделяли с 2008 года. Я решил положить конец своей международной карьере. Преемственность есть. Я буду скучать.

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Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 05:44
В 31 лет завершить карьеру за сборную, впереди еще чемпионат европы, как можно после такого проигрыша завершить карьеру, надо уйти достойно
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:24
Травмы погубили…в любом случае удачи и успехов Эдену! Спасибо за все 7 лучших лет проведенных и отданных Челси, и что пополнил казну на 130 млн.евро
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:04
Азар мог 2018 году закончить. Реал погубила его карьеру
протон
протон
вчера в 17:59
А я за него рад. Был нормальным талантливым игрочком, но никогда не был в одном ряду с великими. Просто техничный, яркий краек. Сделал из Франции крутую карьеру, поиграл в Челси и Реале, покапитанил в сборной, получил немерено бабла и продолжит жить нормальной, спокойной жизнью без излишнего давления на психику :) Всем бы так...
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Мысыктар (раскрыть)
вчера в 17:57
Да тут не в челси дело, он всегда плохо тренировался, любил фаст фуд, и до определенного возраста это не сказывается сильно на физике и Челси вовремя от него избавился, он стал толще, с пузиком, из за лишнего веса футболисты чаще травмируются
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:24
Честно уступил место Новичкам
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:22
Что с ним, что без него – разницы никакой.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:04
Пусть и Меську заберёт
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 16:21
Международной карьере конец? Может он и из Реала ушел наконец?
Или забил настолько что понимает в ЛЧ его не посадят даже на лавку?
LOpp
LOpp
вчера в 16:07
эта новость какого года?
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 15:48
эх накой ушел из Челси?(( просто урылся сразу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:29
Дорогу молодым,все силы клубу!
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:24
Что за слабохарактерные люди?? Ну плохо выступили, да. И что? Это спорт, а в спорте случаются и поражения. Вот когда тренер посчитает, что подросло поколение для преемственности, тогда и можно завершать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:17
Потихоньку подкатила очередная осенняя волна заката звёзд....
drug01
drug01
вчера в 14:33
Большое спасибо, видно этот час настал....
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:13
В сборной конец только положил, в клубной лежит уже давно.
Неэгоист
Неэгоист ответ BENFICA (раскрыть)
вчера в 14:11
Он там и не начинал..
BENFICA
BENFICA
вчера в 14:03
В Реале тоже можно завершать!
Q-J-G-911
Q-J-G-911 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:00
Спасибо большое.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:57
После такого выступления об этом должна была бы сообщить сборная в полном составе.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:55
Рановато что то он люди вон смотрю и в 40 играют
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:53
Сборная Бельгии в нынешнем формате себя изжила!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:50
Всему своё время. Пора и честь знать.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Q-J-G-911 (раскрыть)
вчера в 13:50
Везёт тому кто везёт, а также тому кто знает, понимает, и умеет. Поздравляем, и удачи, а также здоровья и добра.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 13:49
А может и с клубной закончишь? Ну пользы от тебя нет,как и от мосси.
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