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Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной Испании

вчера, 15:40

Капитан сборной Испании Серхио Бускетс завершил карьеру в национальной команде. Об этом объявила Королевская федерация футбола (RFEF).

Бускетс дебютировал в составе сборной 2 апреля 2009 года в матче с Турцией, заменив во втором тайме Давида Сильву.

Всего за «красную фурию» футболист провёл 143 матча и забил 2 мяча. В составе национальной команды Бускетс выиграл чемпионат мира 2010 года и Евро-2012.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:05
Всю эту сборную нужно разогнать...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:55
Буся всё сделал для сборной. Пора уступить дорогу молодым, благо у испанцев хватает их.
Летом и Барселону покинет, а там год-два и карьеру.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 19:26
Время, время, куда же ты летишь? Вот, вроде недавно все были молодые, только начинали... А вот уже заканчивают. И самому уже не 18 лет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:50
Маладой исчо-34 года! То ли дело Роник-после ЧМ-2040 обещает закончить. Интересно,выполнит ли свою угрозу,или ещё продолжит играть???
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:42
Надо было раньше... Но да ладно... Хозяин-барин...
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 18:40
Наконец-то!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:03
Закатилась звезда одного из величайших симулянтов зелёного поля (не сукна))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 17:54
Давно такое заявление напрашивался
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:50
Отмаялся, бедолага)))
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:34, ред.
Топ из топов на своей позиции. Игрок высшего класса. Был не самым заметным игроком сборной и Барсы, но невероятно ценным. Гений и одна из главнейших шестерёнок того золотого состава Барсы и сб. Испании.
Вот так незаметно и карьера подошла к концу. Удачи, Серхио!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 17:16
Когда он был молодым, то вообще говорил, что будет играть до 30 лет.
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 16:25
Какие то 34 года. Куда он торопился? Мог бы поиграть ещё
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:58, ред.
Эх, вот так и незаметно все чемпионы мира 2010 постарели... Кто-то завершил карьеру, кто-то доигрывает уже и скоро уйдёт на пенсию, а кто-то уже и тренирует вовсю. Как бы там ни было, он, Хави, и Иньеста будут символом этой эпохи не только в сборной, но и в Барсе.

Как по мне, один из лучших опорников за всю историю. То, как он читал и чувствовал игру - это великий дар и огромное мастерство! Трудно представить сборную без него. Новое поколение должно справиться и начать писать новую историю. Ну а так что, спасибо за все! Рано или поздно это происходит со всеми.
Mangur
Mangur
вчера в 15:45
Давно пора на покой
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