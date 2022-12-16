Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной Испании

Капитан сборной Испании Серхио Бускетс завершил карьеру в национальной команде. Об этом объявила Королевская федерация футбола (RFEF).
Бускетс дебютировал в составе сборной 2 апреля 2009 года в матче с Турцией, заменив во втором тайме Давида Сильву.
Всего за «красную фурию» футболист провёл 143 матча и забил 2 мяча. В составе национальной команды Бускетс выиграл чемпионат мира 2010 года и Евро-2012.
Как по мне, один из лучших опорников за всю историю. То, как он читал и чувствовал игру - это великий дар и огромное мастерство! Трудно представить сборную без него. Новое поколение должно справиться и начать писать новую историю. Ну а так что, спасибо за все! Рано или поздно это происходит со всеми.
Как по мне, один из лучших опорников за всю историю. То, как он читал и чувствовал игру - это великий дар и огромное мастерство! Трудно представить сборную без него. Новое поколение должно справиться и начать писать новую историю. Ну а так что, спасибо за все! Рано или поздно это происходит со всеми.