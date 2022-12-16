Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной Испании

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вчера, 15:40

Капитан сборной Испании завершил карьеру в национальной команде. Об этом объявила Королевская федерация футбола (RFEF).

Бускетс дебютировал в составе сборной 2 апреля 2009 года в матче с Турцией, заменив во втором тайме Давида Сильву.

Всего за «красную фурию» футболист провёл 143 матча и забил 2 мяча. В составе национальной команды Бускетс выиграл чемпионат мира 2010 года и Евро-2012.