Бывший футболист «Локомотива» завершил карьеру

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан завершил карьеру футболиста. Игрок дал комментарий по этому поводу:
После стольких приятных моментов и исполнения моих самых заветных желаний настало время попрощаться с футболом и закончить этот замечательный этап моей жизни.
Я благодарен всем за безусловную поддержку, спасибо футболу.
Последним клубом игрока был «Альянса» из чемпионата Перу, за который он выступал с 2021 года. В послужном списке Фарфана также есть ПСВ, «Шальке» и «Аль-Джазира» из ОАЭ. За сборную Перу футболист провел 102 матча и забил 27 голов.