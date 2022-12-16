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Бывший футболист «Локомотива» завершил карьеру

вчера, 20:02

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан завершил карьеру футболиста. Игрок дал комментарий по этому поводу:

После стольких приятных моментов и исполнения моих самых заветных желаний настало время попрощаться с футболом и закончить этот замечательный этап моей жизни.

Я благодарен всем за безусловную поддержку, спасибо футболу.

Последним клубом игрока был «Альянса» из чемпионата Перу, за который он выступал с 2021 года. В послужном списке Фарфана также есть ПСВ, «Шальке» и «Аль-Джазира» из ОАЭ. За сборную Перу футболист провел 102 матча и забил 27 голов.

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Все комментарии
протон
протон ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:45
Приехал, списанный многими со счетов, и стал чемпионом. Классный игрок! Один из лучших легионеров Локо.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 22:26
Стоит пожелать ему только удачи.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 21:45
Ну вот. Теперь ни Форлана, ни Фарфана.
drug01
drug01
вчера в 20:51
Вот и время пришло спасибо за игру
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:35
Временами показывал не плохую игру.
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