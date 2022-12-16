Бывший футболист «Локомотива» завершил карьеру

Бывший нападающий «Локомотива» завершил карьеру футболиста. Игрок дал комментарий по этому поводу:

После стольких приятных моментов и исполнения моих самых заветных желаний настало время попрощаться с футболом и закончить этот замечательный этап моей жизни.

Я благодарен всем за безусловную поддержку, спасибо футболу.