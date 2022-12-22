Карпин: «Сборная России не была бы на ЧМ‑2022 мальчиками для битья»

Главный тренер сборной России рассказал о состоянии национальной команды в данный момент.

Нынешний этап сборной России я бы не назвал сменой поколений. Это скорее этап проб. Если получится смена поколений — хорошо, не получится, значит, не получится. Мы сейчас пробуем молодых футболистов. Кто‑то получил вызов авансом, но мы осознанно идём по этому пути. Чтобы, когда возвращение на турниры случится, мы были готовы. Если не сейчас, то когда пробовать?