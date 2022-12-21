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Карпин считает, что Пиняев может превзойти Аршавина

вчера, 21:47

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о будущем полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева:

18 лет, а такой зрелый подход ко всему, от тренировок до быта, наверное, был неожиданным. Вероятно, удивил по‑хорошему.

Может ли Пиняев превзойти Аршавина? Может! Таких футболистов, хуже или лучше, которым раздают авансы, было много. Но все зависит от футболиста, многих факторов, включая его здоровье. Данные есть, а как сложится, не знает никто.

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протон
протон
сегодня в 00:12
Мог бы, но не превзойдёт, потому что в условиях изоляции от международных турниров он не вырастет до такого уровня в локальном чемпионате РПЛ и Кубке России... А жаль...

Чтобы превзойти Аршавина надо не то чтобы чемпионом России стать, а выиграть Лигу Европу пару раз, и со сборной пару раз попадать в 4-ку на Евро и ЧМ и сыграть в основе, ну допустим условного Арсенала минимум 4 года. Пока смотрится подобное нереалистично.

Дайте 18-19 летним ребятам идти своим путем.
Куча футболистов так сгорело, не каждый имеет такую сильную психику, чтобы не обращать внимания на сравнения. Боян Кркич самый яркий пример.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 22:43
Андрей Аршавин -- бывший муж майора ФСБ Алисы. А слабо Пиняеву? Гыгыгы
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:58
Уже перехвалили пацана...
Гость
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