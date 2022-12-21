Карпин считает, что Пиняев может превзойти Аршавина

Главный тренер сборной России высказался о будущем полузащитника «Крыльев Советов» :

18 лет, а такой зрелый подход ко всему, от тренировок до быта, наверное, был неожиданным. Вероятно, удивил по‑хорошему.

Может ли Пиняев превзойти Аршавина? Может! Таких футболистов, хуже или лучше, которым раздают авансы, было много. Но все зависит от футболиста, многих факторов, включая его здоровье. Данные есть, а как сложится, не знает никто.