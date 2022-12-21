Казанский рассказал, кого считает лучшим тренером ЧМ

Известный комментатор назвал главного тренера сборной Аргентины лучшим тренером чемпионата мира:

Скалони — лучший тренер чемпионата? Сто процентов! Если бы французы вырвали победу в финале, я бы все равно сказал, что Скалони — номер один. Потому что Аргентина — самая тренерская команда из участников мундиаля. Она как трансформер, постоянно меняется. Состав угадать невозможно.

Ты никогда не знаешь, в какой футбол будет играть Скалони. Он вечно в творческом поиске, ищет какие-то ходы для усиления игры, тщательно готовит ее под конкретного соперника.