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Казанский рассказал, кого считает лучшим тренером ЧМ

вчера, 19:45

Известный комментатор Денис Казанский назвал главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони лучшим тренером чемпионата мира:

Скалони — лучший тренер чемпионата? Сто процентов! Если бы французы вырвали победу в финале, я бы все равно сказал, что Скалони — номер один. Потому что Аргентина — самая тренерская команда из участников мундиаля. Она как трансформер, постоянно меняется. Состав угадать невозможно.

Ты никогда не знаешь, в какой футбол будет играть Скалони. Он вечно в творческом поиске, ищет какие-то ходы для усиления игры, тщательно готовит ее под конкретного соперника.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:13
Какой Скалони тренер, покажет следующий цикл сборной.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:50
Вполне естественно считать тренера победителей ЧМ - лучшим тренером этого чемпионата.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:47
Более, чем да..
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