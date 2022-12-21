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Корнеев: «Энрике делал на ЧМ стримы, на такое больше никто бы не решился»

вчера, 19:28

Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о бывшем главном тренере сборной Испании Луисе Энрике:

Впечатляют не только знания Луиса Энрике. Были ясны идеи, чего он хочет. Просто этот опыт показал ему, что надо пересмотреть некоторые моменты. Это, я думаю, больше касается селекционной работы, чем самого построения игры. Потому что Испания никогда не откажется от этой игры и будет всегда пытаться доминировать.

Но по‑человечески его жаль, потому что этот тренер показал, что он думает о будущем. Он делал такие вещи, которые более никто не делал. Эти стримы! На это надо решиться.

И то, что он пережил в своей жизни, не дай бог никому (его 9-летняя дочь умерла от рака в 2019 году – прим.)! Он вернулся сильным. И это один из топовых тренеров, который, на мой взгляд, должен был уйти в данный момент, чтобы дать другим шанс.

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pomor45
pomor45
вчера в 19:45
Создал стрим и утонул в нём.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:35
Зато он теперь бывший...
Гость
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