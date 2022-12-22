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Карпин прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

сегодня, 00:41

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК):

Я за то, чтобы сборная играла официальные матчи. В Азиатской конфедерации – значит, там. Если это будет в Европе, понятно, что лучше в Европе. Я этими вопросами не занимаюсь, не знаю, какая ситуация. Сколько ждать, когда Европа нас примет? Пять, десять лет? За это время три поколения футболистов может смениться.

На чемпионате мира в Катаре для общественности стало открытие, что в Азии тоже могут играть в футбол, обыгрывать Аргентину. Для кого‑то почему‑то уровень Азиатской конфедерации был ниже плинтуса, но сейчас, слава богу, ЧМ‑2022 многим открыл глаза. В Азии просто точно не будет.

На чемпионате мира в Катаре сборная Аргентины, ставшая чемпионом мира, проиграла на старте турнира Саудовской Аравии (1:2).

Ранее сообщалось, что РФС на заседании исполкома 23 декабря обсудит возможный переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 04:27
В Азиатской конфедерации достаточно наших политических оппонентов которые откажутся с нами играть и все усилия и затраты будут напрасны
Gahi
Gahi
сегодня в 03:34
Разве смена участия сборной на другом континенте позволит ФИФА допустить Россию к соревнованиям вообще, ещё большой вопрос. А стоит это делать сейчас?
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