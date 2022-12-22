Карпин прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Главный тренер сборной России высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК):

Я за то, чтобы сборная играла официальные матчи. В Азиатской конфедерации – значит, там. Если это будет в Европе, понятно, что лучше в Европе. Я этими вопросами не занимаюсь, не знаю, какая ситуация. Сколько ждать, когда Европа нас примет? Пять, десять лет? За это время три поколения футболистов может смениться.