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Пиняев прокомментировал идею перехода российского футбола в Азию

вчера, 18:31

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался об идее перехода российского футбола в Азию:

Я не такого масштаба человек, чтобы подробно разбираться в теме возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию и комментировать это.

Я никак на это не смотрю. Скажут играть в АФК – будем играть там, от моего мнения ничего не поменяется. Скажут перейти – перейдем, не скажут – останемся в УЕФА.

Повторяю, что это решают люди другого уровня. Если они посчитают нужным и правильным на данном этапе перейти в Азию, то, значит, так и нужно сделать.

Обсуждение вопроса перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию состоится на заседании исполкома 23 декабря.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:32
Отвечающий оказался намного толковее задавшего этот нелепый для него вопрос.
Baggio R.
Baggio R. ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:00
У учёных до сих пор нет единого мнения, где проходит граница между Европой и Азией. Международное Географическое сообщество считает, что Краснодар находится в Азии. А статистический отдел Организации Объединённых Наций решил, что Кавказский хребет является границей между Европой и Азией. Поэтому Сочи является азиатским городом, а Краснодар - европейским.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:47
В Европе нас не ждут, да и большая часть страны - Азия, даже Краснодар
Гость
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