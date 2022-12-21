Пиняев прокомментировал идею перехода российского футбола в Азию

Полузащитник «Крыльев Советов» высказался об идее перехода российского футбола в Азию:

Я не такого масштаба человек, чтобы подробно разбираться в теме возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию и комментировать это.

Я никак на это не смотрю. Скажут играть в АФК – будем играть там, от моего мнения ничего не поменяется. Скажут перейти – перейдем, не скажут – останемся в УЕФА .

Повторяю, что это решают люди другого уровня. Если они посчитают нужным и правильным на данном этапе перейти в Азию, то, значит, так и нужно сделать.