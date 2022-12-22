Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Жена Роналду: «Я девушка лучшего футболиста в мире»

сегодня, 09:21

Жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала об отношениях с португальцем.

Мы влюбились с первого взгляда. Когда я впервые его увидела, время словно замерло. Я никогда не видела такого красивого и внимательного мужчину. Он самый красивый мужчина, которого видели мои глаза.

Да, я девушка лучшего футболиста в мире, но людям, а особенно женщинам – незачем говорить об этом уничижительно. Конечно, наши отношения позволили мне исполнить многие мечты, но я всегда с одинаковой страстью подходила ко всему, что делала, независимо от того, уборщица я, продавщица или модель.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тренер «Аль-Садда» не согласен с тем, что Месси превзошел Марадону
Сегодня, 12:22
Агент Головина — о будущем игрока «Монако»: «Скоро всё узнаете»
Сегодня, 12:02
Верон: «Футбол способен объединять, а в политике этого нет»
Сегодня, 11:04
Петржела: «C „Газпромом“ „Зенит“ будет чемпионом следующие 15 лет»
Сегодня, 09:56
Пол Паркер: «Месси – величайший футболист всех времен»
Сегодня, 09:48
Президент «Ариса»: «Продавцы не успевают продавать майки Кокорина»
Сегодня, 09:11
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 10:55, ред.
Уборщица для Роналду...полирует паркет...только швабра куда то затерялась)...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 09:56
"Страстная уборщица" - новое требование к работникам клининговых компаний. Фото не выкладываю из этических соображений.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:26
Правильно,мужа надо поддерживать всегда.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 