Жена Роналду: «Я девушка лучшего футболиста в мире»

Жена рассказала об отношениях с португальцем.

Мы влюбились с первого взгляда. Когда я впервые его увидела, время словно замерло. Я никогда не видела такого красивого и внимательного мужчину. Он самый красивый мужчина, которого видели мои глаза.

Да, я девушка лучшего футболиста в мире, но людям, а особенно женщинам – незачем говорить об этом уничижительно. Конечно, наши отношения позволили мне исполнить многие мечты, но я всегда с одинаковой страстью подходила ко всему, что делала, независимо от того, уборщица я, продавщица или модель.