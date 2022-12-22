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Президент «Ариса»: «Продавцы не успевают продавать майки Кокорина»

сегодня, 09:11

Президент кипрского «Ариса» Владимир Фёдоров рассказал об интересе зрителей к российскому форварду Александру Кокорину.

Есть такое явление – зритель ходит на Кокорина. Все хотят заполучить его майку. В магазине нам иногда рассказывают, что продавцы не успевают готовить товар – настолько велик ажиотаж. Ничего удивительного. Кокорин – один из самых талантливых мастеров в истории российского футбола. А для кипрского футбола и «Ариса» – просто выдающийся пример. Верим, что Саша будет всегда здоров и поможет «Арису» добиться значительных успехов.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:20
"...зритель ходит на кокорина, все хотят заполучить его майку..."

Ни грамма подхалимажа! Нужно было добавить, что какоха просто разрывает кипрский футбол.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:06
Неужели??)))Каждая такая новость словно продолжает давний стёб и троллинг нал Сашкой.
Futurista
Futurista
сегодня в 10:49
Сашка не успевает стирать свои майки, которые продавцы не успевают продавать...
Лысый физрук
Лысый физрук ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:09
Не то что у питерского полена
Boricku
Boricku
сегодня в 10:05
Кокоринча красава, забивака !
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 09:45
Распродали все, что было - остался сам Кокорин и набедренная повязка.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:23
Какую прибыль приносит клубу и зарплата достойная.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:22
«Продавцы не успевают продавать майки Кокорина»

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:13
Вот это популярность у человека!
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