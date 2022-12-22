Президент «Ариса»: «Продавцы не успевают продавать майки Кокорина»

Президент кипрского «Ариса» Владимир Фёдоров рассказал об интересе зрителей к российскому форварду .

Есть такое явление – зритель ходит на Кокорина. Все хотят заполучить его майку. В магазине нам иногда рассказывают, что продавцы не успевают готовить товар – настолько велик ажиотаж. Ничего удивительного. Кокорин – один из самых талантливых мастеров в истории российского футбола. А для кипрского футбола и «Ариса» – просто выдающийся пример. Верим, что Саша будет всегда здоров и поможет «Арису» добиться значительных успехов.