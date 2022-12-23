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Клопп недоволен отсутствием VAR в матче Кубка Лиги с «Манчестер Сити»

сегодня, 13:21
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об отсутствии VAR в матче 1/8 финала Кубка Лиги с «Манчестер Сити».

«Горожане» одержали победу (3:2) и вышли в 1/4 финала турнира.

Эрлинг Холанд в начале игры находился в офсайде. Вы не знали? Да, это было так. Я вам говорю. Был офсайд, но флаг не подняли, что вызывает плохое предчувствие.

Арбитры привыкли к VAR, а в этом матче его не было. Казалось, что в некоторых ситуациях они действовали так, как будто видеопросмотр есть. Было несколько моментов, когда все на стадионе были уверены, что там офсайд. Мы никогда не узнаем, так ли это было. Я понимаю, что в предыдущих раундах невозможно было везде использовать систему видеопросмотра, но почему бы не ввести её для матча «Сити» и «Ливерпуля»? Здесь всё есть для этого.

Система видеопросмотра не применяется в розыгрыше Кубка Лиги до полуфинала.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:39
Когда ВАР есть Клопп жалуется на него, когда ВАРа нет, то Клопп жалуется на его отсутствия.
Вывод: Клопп не может уже жить без ВАРа.
Лысый физрук
Лысый физрук
сегодня в 13:32
Ну, дайте лысому хотя бы этот кубок выиграть.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:30
Насмотрелся матчей ЧМ.
alexgurzan
alexgurzan ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 13:30
Т.е. дело не в размере кэфов?
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 13:28
Это не китайская лига, это перепутаны кэфы на хозяев и на гостей. Gahi абсолютно прав! Но если вы, считаете, что всё в порядке - я заряжу все 16 агентов.
Гость
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