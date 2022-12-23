Клопп недоволен отсутствием VAR в матче Кубка Лиги с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об отсутствии VAR в матче 1/8 финала Кубка Лиги с «Манчестер Сити».
«Горожане» одержали победу (3:2) и вышли в 1/4 финала турнира.
Эрлинг Холанд в начале игры находился в офсайде. Вы не знали? Да, это было так. Я вам говорю. Был офсайд, но флаг не подняли, что вызывает плохое предчувствие.
Арбитры привыкли к VAR, а в этом матче его не было. Казалось, что в некоторых ситуациях они действовали так, как будто видеопросмотр есть. Было несколько моментов, когда все на стадионе были уверены, что там офсайд. Мы никогда не узнаем, так ли это было. Я понимаю, что в предыдущих раундах невозможно было везде использовать систему видеопросмотра, но почему бы не ввести её для матча «Сити» и «Ливерпуля»? Здесь всё есть для этого.
Система видеопросмотра не применяется в розыгрыше Кубка Лиги до полуфинала.
Вывод: Клопп не может уже жить без ВАРа.
Вывод: Клопп не может уже жить без ВАРа.