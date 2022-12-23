Клопп недоволен отсутствием VAR в матче Кубка Лиги с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался об отсутствии VAR в матче 1/8 финала Кубка Лиги с «Манчестер Сити».

«Горожане» одержали победу (3:2) и вышли в 1/4 финала турнира.

Эрлинг Холанд в начале игры находился в офсайде. Вы не знали? Да, это было так. Я вам говорю. Был офсайд, но флаг не подняли, что вызывает плохое предчувствие.