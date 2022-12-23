Фердинанд о Йошко Гвардиоле: «Да, Месси его подлавливал. Но это же Месси»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» похвалил защитника сборной Хорватии после его сильного выступления на чемпионате мира в Катаре:

Гвардиол был моим любимым защитником на чемпионате мира. Он молод, ему 20 лет, но он играл очень спокойно, по-взрослому, здорово работал с мячом.

На ранних стадиях мы видели, как он выходит из обороны с мячом, но в матче против Аргентины и Месси его неоднократно подлавливали. Но это же Месси – можно не учитывать.

Я думаю, что в целом он выделялся, у него есть шанс стать одним из лучших защитников мира, если он продолжит играть в том же духе.