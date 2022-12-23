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Фердинанд о Йошко Гвардиоле: «Да, Месси его подлавливал. Но это же Месси»

сегодня, 11:13

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд похвалил защитника сборной Хорватии Йошко Гвардиола после его сильного выступления на чемпионате мира в Катаре:

Гвардиол был моим любимым защитником на чемпионате мира. Он молод, ему 20 лет, но он играл очень спокойно, по-взрослому, здорово работал с мячом.

На ранних стадиях мы видели, как он выходит из обороны с мячом, но в матче против Аргентины и Месси его неоднократно подлавливали. Но это же Месси – можно не учитывать.

Я думаю, что в целом он выделялся, у него есть шанс стать одним из лучших защитников мира, если он продолжит играть в том же духе.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 11:52
Ему нужно перейти в топ клуб
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:52
Этот "дед" чемпион мира. По уважительней
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:19
35летний дед прошёл его, какие уж тут диферамбы
Гость
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