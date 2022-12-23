Гвардиола: «Де Брюйне играл так, словно внутри него горел огонь»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка английской лиги:

После чемпионата мира и долгой паузы обе команды сыграли невероятно интенсивно. «Ливерпуль» настолько сложный соперник, что когда он играет хорошо, то может уничтожить тебя.

Получился хороший, зрелищный матч. Нужно похвалить футболистов за то, как они играли.

Де Брюйне (автор двух голевых передач – прим.) играл так, словно внутри него горел огонь. Сколько лет он уже здесь? Семь или восемь? Он настоящая легенда, и я всегда подталкиваю его находить этот огонь.