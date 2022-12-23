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Гвардиола: «Де Брюйне играл так, словно внутри него горел огонь»

сегодня, 09:17
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка английской лиги:

После чемпионата мира и долгой паузы обе команды сыграли невероятно интенсивно. «Ливерпуль» настолько сложный соперник, что когда он играет хорошо, то может уничтожить тебя.

Получился хороший, зрелищный матч. Нужно похвалить футболистов за то, как они играли.

Де Брюйне (автор двух голевых передач – прим.) играл так, словно внутри него горел огонь. Сколько лет он уже здесь? Семь или восемь? Он настоящая легенда, и я всегда подталкиваю его находить этот огонь.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 10:32
За фиаско сборной будет метать
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 09:39
легче, когда вокруг тебя не сборище пенсионеров и на острие не Лукаку
Гость
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