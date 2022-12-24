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Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира

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Все комментарии
z8mq73zm8vtf
z8mq73zm8vtf
сегодня в 02:15
А на левой груди карта Катара, а под правою Меська анфас
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:59
Я даже и не сомневался, после его эмоций в финале .
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:11
Да уж ,что за мода пошла,разрисованные все и не только футболисты.
minai
minai
сегодня в 00:51
Было бы удивительно, если бы он не сделал никакой наколки. У аргентинских кольщиков щас работы хоть отбавляй.
протон
протон
сегодня в 00:44
Чел так был счастлив когда Месси забил в овер тайме. как будто уже получил кубок мира. но этот терновый венец нужно было выстрадать до конца. и в серии пенальти опять взять вверх.
Ди Мария это ангел-хранитель Аргентины!
Этого футболиста я запомню навсегда!
В Реале был топ, в сборной топ!
Да и похоже сам по себе человек отличный!
За Ди Марию рад, он выстрадал свой финал - шикарно провел свое время на поле, выбегался, и очень даже результативно.
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