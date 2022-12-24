Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира.
Ди Мария набил изображение кубка мира на бедре. В 2021 году Анхель делал татуировку в честь победы в Кубке Америки.
Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира.
Ди Мария набил изображение кубка мира на бедре. В 2021 году Анхель делал татуировку в честь победы в Кубке Америки.
Ди Мария это ангел-хранитель Аргентины!
Этого футболиста я запомню навсегда!
В Реале был топ, в сборной топ!
Да и похоже сам по себе человек отличный!
За Ди Марию рад, он выстрадал свой финал - шикарно провел свое время на поле, выбегался, и очень даже результативно.
Ди Мария это ангел-хранитель Аргентины!
Этого футболиста я запомню навсегда!
В Реале был топ, в сборной топ!
Да и похоже сам по себе человек отличный!
За Ди Марию рад, он выстрадал свой финал - шикарно провел свое время на поле, выбегался, и очень даже результативно.