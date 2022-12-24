Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира

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сегодня, 00:32

Полузащитник сборной Аргентины сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира.

Ди Мария набил изображение кубка мира на бедре. В 2021 году Анхель делал татуировку в честь победы в Кубке Америки.