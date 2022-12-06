Новогодние свитеры «Зенита» и «Спартака» стоят дороже, чем у «Ман Сити»

«Зенит» и «Спартак» представили новогодние свитеры.
Цена свитера «Зенита» составляет 8 499 рублей, а «Спартака» – 5 990 рублей. Примечательно, что рождественский свитер «Манчестер Сити» стоит 25 фунтов стерлингов (1 925 рублей), а «Ювентуса» – 55 евро (3 700 рублей).
А у нас как мы видим на фото в придачу к свитеру идёт и термос из слоновой кости...и Дед Мороз с платиновой подвеской....
А у нас как мы видим на фото в придачу к свитеру идёт и термос из слоновой кости...и Дед Мороз с платиновой подвеской....