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Новогодние свитеры «Зенита» и «Спартака» стоят дороже, чем у «Ман Сити»

вчера, 19:24

«Зенит» и «Спартак» представили новогодние свитеры.

Цена свитера «Зенита» составляет 8 499 рублей, а «Спартака» – 5 990 рублей. Примечательно, что рождественский свитер «Манчестер Сити» стоит 25 фунтов стерлингов (1 925 рублей), а «Ювентуса» – 55 евро (3 700 рублей).

Новогодние свитеры «Зенита» и «Спартака» стоят дороже, чем у «Ман Сити»

Новогодние свитеры «Зенита» и «Спартака» стоят дороже, чем у «Ман Сити»

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:19
Мы не такие богатые, чтобы покупать дешёвые вещи.
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 19:58
Я ожидал что они будут дороже.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:55
Ну у них там просто свитера....
А у нас как мы видим на фото в придачу к свитеру идёт и термос из слоновой кости...и Дед Мороз с платиновой подвеской....
ABir
ABir
вчера в 19:42
Наверное наши теплее и без синтетики
Romucho83
Romucho83 ответ Mezhdurechensk United (раскрыть)
вчера в 19:29
Всё так! Вот только Бразильцы выиграют в основное время...)
Гость
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