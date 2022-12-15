Футболки Месси от Adidas распроданы по всему миру

1671131532

вчера, 22:12

Компания Adidas распродала все футболки сборной Аргентины с десятым номером и фамилией на спине по всему миру.

В самой компании объяснили, что сейчас невозможно увеличить производство товара, на который возник столь высокий спрос в один момент.

Немецкий бренд активно работает над тем, чтобы футболки были доступны как можно скорее во всех частях планеты. Помимо этого, готовятся футболки к возможному празднованию победы Аргентины, а также персонализированная одежда с Месси, если он завершит турнир с трофеем в руках.