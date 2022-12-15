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Футболки Месси от Adidas распроданы по всему миру

вчера, 22:12

Компания Adidas распродала все футболки сборной Аргентины с десятым номером и фамилией Лионеля Месси на спине по всему миру.

В самой компании объяснили, что сейчас невозможно увеличить производство товара, на который возник столь высокий спрос в один момент.

Немецкий бренд активно работает над тем, чтобы футболки были доступны как можно скорее во всех частях планеты. Помимо этого, готовятся футболки к возможному празднованию победы Аргентины, а также персонализированная одежда с Месси, если он завершит турнир с трофеем в руках.

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 02:45
Потому что они в них какают.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 02:43
Кончились футболки с надписью "Месси" на спине?
Продавайте шорты с надписью "Месси" на заднице!
Пепс
Пепс ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:33
Запись посмотри, перед пеналем к Лаутаро 3 или 4 голландца пересекали дорогу к мячу, пытались помешать ему идти и что то говорили.... Это запрещено правилами, иди читай. Голландцы 12ники... Домооооооой....
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:52
И тут он пешком всех обошёл))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:32
Хороший бизнес.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:29
Китайцы помогут немцам
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
А т.е вся с сборная Аргентины святая провоцировала Нидерландов, это нормально, когда игрок попросил поменятся футболками, а в ключаешь монты как это делает этогном это нормально, воротчик провоцировал в серии пенальти, это впорядке вещей
AS1976
AS1976 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:22
Не тупи , какая красная ? Желтую мог дать , и что ? Это была бы первая желтая , у него хватило бы мозгов не получать вторую. Оранжевые проиграли по делу , чудом отскочили на 101 минуте. А доп время ни разу по воротам не ударили , отбивались как могли. У аргов около 10 ударов и штанга голандцев спасла. Тянули до пеналей и облажались. То что ты за кого то болеешь , не повод обливать грязью тех кто их победил. Были они слабей в этом конкретном матче , смирись уже с этим .
Пепс
Пепс ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:22
Ага... А как перед игрой 2 х метровый голландец ходил толкался и оскорблял Аргентинуев на разминке норм да???? Воще надо было красную влепить перед игрой этому удоду... Ты 2 метра ходишь и типа герой перед 1,75 да??? 12ники... Поделом... Жал в челюсть ему еще латиносы не дали... Досвидос
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:19
Больше всех покупают футболки Месси мадридисты.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 23:14
Вылетели Нидерланды с судейской подачки, гнома, удаление зажал, рукой в мяч играл чисто, быковал н сутью - красная, но у него пмс наступил, уважим старика, касаемо вылета сборной за которую я болею:
Пепс
Пепс
вчера в 23:05
Фигасе бизнес майки 👍👍👍👍👍
Пепс
Пепс ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:05
Вот носитесь с этими голландцами... А на деле самая 12ная сборная на ЧМ оказалась.. Вылетели и поделом ибо нех проаокациями заниматься... Воще нидерланды дискву на пару сезонов Чм за неспортивное.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:57
Это уже бизнес и отчислени на карточку денег для детишек...
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:56
В матче за первое место на ЧМ в Катаре победила Адидас !
drug01
drug01
вчера в 22:49
С каждым днём они будут дороже и дороже
Elliada
Elliada
вчера в 22:48
Ничего удивительного, что все хотят футболку Месси.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:43, ред.
С финала хотят много состричь бабла, очередной финал Месси, и Мбаппе и оба игроки ПСЖ владелец из Катара!!! Касаемо продажи футболок это деньги и ничего более, касаемо победных футболок, если матч не дог. или фарс как последние церемонии Золотой Мяч, всё может быть ведь прощание Месси так могут нафаршировать баблом, что не удаление с Нидерландами будет ещё цветочками!!!
Alex12357
Alex12357
вчера в 22:37
Не хочется унижать ,но это уже чересчур.
протон
протон ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 22:15, ред.
Поздравляю!
Очень рад вашему успеху.
Гость
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