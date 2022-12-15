Футболки Месси от Adidas распроданы по всему миру

Компания Adidas распродала все футболки сборной Аргентины с десятым номером и фамилией Лионеля Месси на спине по всему миру.
В самой компании объяснили, что сейчас невозможно увеличить производство товара, на который возник столь высокий спрос в один момент.
Немецкий бренд активно работает над тем, чтобы футболки были доступны как можно скорее во всех частях планеты. Помимо этого, готовятся футболки к возможному празднованию победы Аргентины, а также персонализированная одежда с Месси, если он завершит турнир с трофеем в руках.
Продавайте шорты с надписью "Месси" на заднице!
Продавайте шорты с надписью "Месси" на заднице!
Очень рад вашему успеху.
Очень рад вашему успеху.