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Месси играет на чемпионате мира в бутсах с именами своих сыновей

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А. Ермолов
А. Ермолов
сегодня в 00:15, ред.
Какой милый папаша, только женится на маме не торопился, могу только предположить как дразнили маленьких Тьяго и Матео в католической Аргентине по причине того что они рождены вне брака
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:10
Доброй ночи.
Да, попадание в "Народный обозреватель" — 1500 очков за каждый комментарий.
Но, имеется ввиду не сам комментарий, а попадание его в ежемесячную статью в блоге "Народный_Обозреватель", на него в правилах конкурса (https://www.soccer.ru/game) есть ссылка. (Способы заработать очки для ставок, п.7)

Каждый месяц редакция выбирает лучшее из тега "Народный_Обозреватель" и публикует статьи, которые можно найти по ссылке: https://www.soccer.ru/blogs/narod

Засчитывается попадание в запись блога.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 00:07
Так он забивает
протон
протон
вчера в 23:54
Доброй ночи администрация. Дважды в октябре попал в "народный обозреватель" Очки не начислены ( 1500) Возможно, я что - то пропустил в правилах?!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:53
И зачем это?
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