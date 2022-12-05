Месси играет на чемпионате мира в бутсах с именами своих сыновей

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступает на чемпионате мира в бутсах с именами своих сыновей.
На бутсах Лео написаны имена Тьяго и Матео, а также даты рождения сыновей Месси.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступает на чемпионате мира в бутсах с именами своих сыновей.
На бутсах Лео написаны имена Тьяго и Матео, а также даты рождения сыновей Месси.
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Да, попадание в "Народный обозреватель" — 1500 очков за каждый комментарий.
Но, имеется ввиду не сам комментарий, а попадание его в ежемесячную статью в блоге "Народный_Обозреватель", на него в правилах конкурса (https://www.soccer.ru/game) есть ссылка. (Способы заработать очки для ставок, п.7)
Каждый месяц редакция выбирает лучшее из тега "Народный_Обозреватель" и публикует статьи, которые можно найти по ссылке: https://www.soccer.ru/blogs/narod
Засчитывается попадание в запись блога.