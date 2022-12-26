Клопп: «Лионель Месси — величайший игрок из тех, кого я видел»

Главный тренер «Ливерпуля» считает нападающего ПСЖ и сборной Аргентины величайшим игроком.

Аргентина заслужила этот триумф. То, как празднует эта сборная и весь народ, дает понять, что победу одержала правильная страна в непростые для нее времена. Я невероятно рад за них, этого они ждали очень давно.

Лионель Месси — величайший игрок из тех, кого я видел. Его игра в этом возрасте должна проиллюстрировать то, насколько долго игроки способны играть на элитном уровне. Не следует слишком рано завершать главу. Наблюдать за ним было замечательно.