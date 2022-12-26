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Клопп: «Лионель Месси — величайший игрок из тех, кого я видел»

вчера, 13:48

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси величайшим игроком.

Аргентина заслужила этот триумф. То, как празднует эта сборная и весь народ, дает понять, что победу одержала правильная страна в непростые для нее времена. Я невероятно рад за них, этого они ждали очень давно.

Лионель Месси — величайший игрок из тех, кого я видел. Его игра в этом возрасте должна проиллюстрировать то, насколько долго игроки способны играть на элитном уровне. Не следует слишком рано завершать главу. Наблюдать за ним было замечательно.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:24
Индивидуально итак было понятно, что Месси сильнее всех кроме Марадоны, но после титулов со Сборной, Лео доказал что он лучше Диего. Ни одного аргумента в пользу соперников Месси. Голы, голевые передачи, дриблинг, трофеи, звания лучшего игрока со сборной и в клубе, исполнение штрафных ударов, ведение игры в центре поля, абсолютно по всем параметрам Месси лучший. Лучший в истории. P.s. Пеле нельзя сравнивать с Лео, слишком мало информации про Бразильца.
Estiva
Estiva
вчера в 20:10
Смотрел недавно видео "Кого выбирают известные футболисты: Роналду или Месси?" и после просмотра стало ясно одно: Роналду называют лучшим только те, кто с ним играет или играл, чисто чтобы не обидеть. Все нейтральные футболисты и тренеры однозначно выбирают Лео Месси - это говорит обо всём. И ставит жирную точку в этом искусственно придуманном противостоянии.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:25
Клопп и гном - друзья навеки, им не нужно красить веки... Каждый пишет что захочет - только Морган тихо дро..ит.. Хе-хе..
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:02
Полностью, особенно за слова: "победу одержала правильная страна", а не всякие розовые или голубые. Клопп мужик.
Elliada
Elliada
вчера в 15:53
Согласен с Клоппом
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:51
Клопп, Капелло, Венгер и еще десятки топ тренеров всю жизнь в футболе, видят и оценивают игроков, сами играли, в детстве следили за топами, но всё равно их футбольные знания меньше чем у юзеров интернета)
Baggio R.
Baggio R. ответ ummn8mutfpc3 (раскрыть)
вчера в 15:21, ред.
В детстве Клопп всяко видел Пеле и Кройфа, а с Марадоной сам в одно время играл.
ummn8mutfpc3
ummn8mutfpc3 ответ minamata (раскрыть)
вчера в 14:25
Он не видел всех ранее лучших
Boricku
Boricku
вчера в 14:15
Игрочишка неплохой, не более
minamata
minamata
вчера в 14:03
Клопп знает дело... Месси лучший.
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