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Кварацхелия: «Ассоциация с Марадоной — честь для меня»

вчера, 23:28

Футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал свой переход в итальянскую команду.

Переговоры шли долго, около двух лет. Я был очень рад, что ко мне проявляет интерес такой большой клуб.

Иногда я слышал, что мной интересовались другие клубы Италии, но, получив предложение от «Наполи», я уже и не думал о других. Я желал оказаться только здесь.

Неаполь – великолепный город, а его жители – хорошие люди. Город дышит футболом, в нем все разбираются.

Мне нравятся все мои прозвища, но ассоциация даже с малой частью чего-то, что имеет отношение к Марадоне, уже честь. Я очень горжусь этим, Кварадона – однозначно мое любимое прозвище.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:56, ред.
В Неаполе был, страшно грязный город, до неприличия. Сравнение с Марадоной- уже само по себе выглядит насмешкой. Хорошо, что грузин этого не понимает. Поиграл бы этот "Марадона" в Серии А в нулевых. Впрочем, в нулевых, его бы там не было- уровень футболистов был другой, настоящий!!! Недвед, Дель Пьеро, Индзаги, Давидс- после этих ЛЮДЕЙ, Хвича, всерьёз не воспринимается...
протон
протон
сегодня в 00:36
Большая честь, что его ассоциируют с Марадоной, очень сильно начал свою карьеру в Наполи, надеюсь, что сможет в первом же сезоне помочь Наполи выиграть долгожданное скудетто. Это была бы красивая история, удачи Хвиче!
Если в этом году Наполи возьмёт скудетто, для неополитанцев будет героем(учитывая что ни Игуаин, ни Гамшик, ни Инсинье, ни Кулибали не смогли этого сделать)
Главное-без травм!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:44
Ничего общего с Марадоной там нет
Гость
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