Кварацхелия: «Ассоциация с Марадоной — честь для меня»

Футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал свой переход в итальянскую команду.
Переговоры шли долго, около двух лет. Я был очень рад, что ко мне проявляет интерес такой большой клуб.
Иногда я слышал, что мной интересовались другие клубы Италии, но, получив предложение от «Наполи», я уже и не думал о других. Я желал оказаться только здесь.
Неаполь – великолепный город, а его жители – хорошие люди. Город дышит футболом, в нем все разбираются.
Мне нравятся все мои прозвища, но ассоциация даже с малой частью чего-то, что имеет отношение к Марадоне, уже честь. Я очень горжусь этим, Кварадона – однозначно мое любимое прозвище.
Если в этом году Наполи возьмёт скудетто, для неополитанцев будет героем(учитывая что ни Игуаин, ни Гамшик, ни Инсинье, ни Кулибали не смогли этого сделать)
Главное-без травм!!!
Если в этом году Наполи возьмёт скудетто, для неополитанцев будет героем(учитывая что ни Игуаин, ни Гамшик, ни Инсинье, ни Кулибали не смогли этого сделать)
Главное-без травм!!!