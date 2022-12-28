Кварацхелия: «Ассоциация с Марадоной — честь для меня»

Футболист «Наполи» прокомментировал свой переход в итальянскую команду.

Переговоры шли долго, около двух лет. Я был очень рад, что ко мне проявляет интерес такой большой клуб.

Иногда я слышал, что мной интересовались другие клубы Италии, но, получив предложение от «Наполи», я уже и не думал о других. Я желал оказаться только здесь.

Неаполь – великолепный город, а его жители – хорошие люди. Город дышит футболом, в нем все разбираются.

Мне нравятся все мои прозвища, но ассоциация даже с малой частью чего-то, что имеет отношение к Марадоне, уже честь. Я очень горжусь этим, Кварадона – однозначно мое любимое прозвище.