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Филимонов сравнил шансы «Зенита» и «Спартака» на победу в чемпионате России

вчера, 18:35

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов оценил шансы «красно-белых» побороться с «Зенитом» за чемпионство в Премьер-Лиге.

Реально ли «Спартаку» в нынешнем сезоне обогнать «Зенит»? Вряд ли. Мое мнение — «Зенит» может проиграть только самому себе. И петербуржцы могут уступить в этой борьбе только за счет своей расслабленности, недонастроя и внутренних пертурбаций.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:24
Так-то оно так. Но и Спартак, наверняка, не обойдётся без потерь. 70% против 30% Зенит чемпион. (К сожалению).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:28
Ещё 13 игр...
Гандикап в 6 очков - ничто...
Если Зенит потерял 9 очков в первой части сезона...почему не может потерять 6 во второй??
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:40
Филимон наверное католик, уже отмечает Рождество причём по серьёзному вместе с анзориком и жекой.
Boricku
Boricku
вчера в 19:17
Вспомним гол 99 года
Vladimir808
Vladimir808 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:10
По весам вижу, что Спартак чемпион!)
Да только Зенит ещё месяца три назад уже был чемпионом.)))
Futurista
Futurista
вчера в 19:06
Взвесим шансы...
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