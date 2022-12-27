Филимонов сравнил шансы «Зенита» и «Спартака» на победу в чемпионате России

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов оценил шансы «красно-белых» побороться с «Зенитом» за чемпионство в Премьер-Лиге.
Реально ли «Спартаку» в нынешнем сезоне обогнать «Зенит»? Вряд ли. Мое мнение — «Зенит» может проиграть только самому себе. И петербуржцы могут уступить в этой борьбе только за счет своей расслабленности, недонастроя и внутренних пертурбаций.
Гандикап в 6 очков - ничто...
Если Зенит потерял 9 очков в первой части сезона...почему не может потерять 6 во второй??
Гандикап в 6 очков - ничто...
Если Зенит потерял 9 очков в первой части сезона...почему не может потерять 6 во второй??
Да только Зенит ещё месяца три назад уже был чемпионом.)))
Да только Зенит ещё месяца три назад уже был чемпионом.)))