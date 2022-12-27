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Абаскаль поделился мнением о важности «Спартака» для российского футбола

вчера, 21:55

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает «красно-белых» одним из топ-клубов России. Наставник обосновал свою точку зрения:

В каждом городе, в каждой гостинице, на каждом стадионе есть «красно-белая» группа болельщиков. Это почти всегда заставляет вас чувствовать себя как дома, футболистам это помогает. Это заставляет более ответственно подходить к работе.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:57, ред.
Где то уже в важном клубе готовят с..ные тряпки для Абаскаля.
Придёт время и он сам всё прочувствует, как принимают.

Но думаю Абаскалю всё до лампочки у него цель бабки, а не любовь к Спартаку. Он даже когда пишет про Спартак имеет ввиду не "НАС" а "ВАС". То есть он себя со Спартаком не ассоциирует, как говориться ничего личного, только бизнес.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:38
Так можно сказать о каждой команде рпл !
протон
протон
сегодня в 00:07
Абаскаль крут. Четкие высказывания, профессиональное отношение к делу. Не говоря о том, что очень сильный спец. Безусловно, рано или поздно его ждет яркая европейская карьера.
Надеюсь на Абаскале закончится ежегодный круговорот тренеров в Спартаке.
Очень приятно слышать, что Абаскаль чувствует сильную привязанность ко всему происходящему, Спартак ему как минимум не безразличен.
Хочется верить, что после известных изменений в клубе теперь никто не будет лезть в чисто футбольные дела Абаскаля, что ему окажут доверие и дадут возможность спокойно вести работу, и тогда всё должно быть в норме.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 22:45
Топ-клубы десятое место в год столетия не занимают и чемпионами раз в двадцать лет не становятся.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:41
Я думаю что не только у Спартака есть болельщики!)
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