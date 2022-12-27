Абаскаль поделился мнением о важности «Спартака» для российского футбола

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает «красно-белых» одним из топ-клубов России. Наставник обосновал свою точку зрения:
В каждом городе, в каждой гостинице, на каждом стадионе есть «красно-белая» группа болельщиков. Это почти всегда заставляет вас чувствовать себя как дома, футболистам это помогает. Это заставляет более ответственно подходить к работе.
Придёт время и он сам всё прочувствует, как принимают.
Но думаю Абаскалю всё до лампочки у него цель бабки, а не любовь к Спартаку. Он даже когда пишет про Спартак имеет ввиду не "НАС" а "ВАС". То есть он себя со Спартаком не ассоциирует, как говориться ничего личного, только бизнес.
Придёт время и он сам всё прочувствует, как принимают.
Но думаю Абаскалю всё до лампочки у него цель бабки, а не любовь к Спартаку. Он даже когда пишет про Спартак имеет ввиду не "НАС" а "ВАС". То есть он себя со Спартаком не ассоциирует, как говориться ничего личного, только бизнес.
Надеюсь на Абаскале закончится ежегодный круговорот тренеров в Спартаке.
Очень приятно слышать, что Абаскаль чувствует сильную привязанность ко всему происходящему, Спартак ему как минимум не безразличен.
Хочется верить, что после известных изменений в клубе теперь никто не будет лезть в чисто футбольные дела Абаскаля, что ему окажут доверие и дадут возможность спокойно вести работу, и тогда всё должно быть в норме.
Надеюсь на Абаскале закончится ежегодный круговорот тренеров в Спартаке.
Очень приятно слышать, что Абаскаль чувствует сильную привязанность ко всему происходящему, Спартак ему как минимум не безразличен.
Хочется верить, что после известных изменений в клубе теперь никто не будет лезть в чисто футбольные дела Абаскаля, что ему окажут доверие и дадут возможность спокойно вести работу, и тогда всё должно быть в норме.