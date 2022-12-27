Абаскаль поделился мнением о важности «Спартака» для российского футбола

Главный тренер «Спартака» считает «красно-белых» одним из топ-клубов России. Наставник обосновал свою точку зрения:

В каждом городе, в каждой гостинице, на каждом стадионе есть «красно-белая» группа болельщиков. Это почти всегда заставляет вас чувствовать себя как дома, футболистам это помогает. Это заставляет более ответственно подходить к работе.