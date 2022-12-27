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Кавазашвили: «Футболисты и алкоголь — это нормально»

вчера, 10:02

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о вреде алкоголя для футболистов.

Я живой человек, поэтому пью столько алкоголя, сколько требует мой организм. Крепкие напитки с детства не особо нравились, но бывало, что перебирал с ними — это было очень серьезное испытание для меня. В подобных мероприятиях я больше не участвую. Если садишься за праздничный стол, особенно на Новый год, водку никто не пьет, все пьют шампанское — я так сужу по себе. Ты пьешь шампанское, потому что этот напиток — олицетворение жизни, эти брызги, газ — наслаждение! Настроение поднимается, и все это бьет в мозги, появляется новогоднее настроение. От традиций уходить нельзя. Так что футболисты и алкоголь — это нормально, напиток не помешает игроку в карьере.

Человек и футболисты — одно и то же, они же не от зверей произошли — две ноги, две руки и мозг есть. У всех голова работает в зависимости от их воспитания. Каждый делает то, что им велит сердце и душа. Я могу назвать 50 имен из нынешних футболистов, с кем готов был бы выпить за одним столом. Я бы поднял тост за здоровье нашего футбола. Я хотел бы выпить с Александром Алаевым, Никитой Павловичем Симоняном, а также с Евгением Мележиковым. У меня много добрых друзей, готов выпивать с ними на январских праздниках, до старого Нового года. Будем вместе праздновать.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:21, ред.
Если не во вред...то почему бы и нет...

"Я получил от алкоголя значительно больше, чем ему удалось забрать у меня».

У.Черчилль.
Сп62
Сп62
вчера в 12:44
Ничто человеческое не чуждо.
Baggio R.
Baggio R. ответ HELLOSEA (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:14
Александр Заваров рассказывал случай, который был во времена его выступления в Ювентусе. Ребенок сказал, что в школу нужно принести пару кило винограда. Зачем? Оказалось, что на уроке они будут учиться делать вино.
альсато
альсато
вчера в 12:10
правильно говорит Анзор!)))))...кроме одного!...с кем он хочет выпить-те уже давно не футболисты, как и он сам))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:59
Правильно, не отказывайте себе ни вчём!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:35
ОПС
ОПС
вчера в 11:00
И все таки спортивный режим никто не отменял.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:44
Во времена самого Анзора – может быть. Но, не сейчас.
memphis
memphis
вчера в 10:43
А с Кокориным в Монако шампанское попил бы?))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:42
Ну вот пожалуйста, думаю и жека ловчев таже считает про Иваныча молчу.
9rh54j7kgucm
9rh54j7kgucm
вчера в 10:20
Чувствуется профессионализм.
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