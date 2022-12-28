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Аршавин — о сравнениях с Пиняевым: «Я был более разносторонним игроком»

сегодня, 15:24

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о сравнениях с нападающим «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.

18‑летний Пиняев провёл 15 матчей в нынешнем сезоне, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Сообщалось, что футболист близок к переходу в «Локомотив». В этом году форвард впервые был вызван в сборную России.

Уже говорил: по манере игры он больше похож на Криштиану Роналду. Быстрый дриблинг, перебирает слева направо, отдаёт, бьёт. Умный футболист, но многое в его игре основано на физической готовности, на том, чтобы успеть убрать мяч перед соперником, на чувстве дистанции. Пожалуй, я был более разносторонним игроком. Это не позёрство, хотите сравнивайте, хотите нет, всё равно. Говорю, как думаю.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:07

Чего то вспомнилось...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 15:44
Определенных? нет уж, определенные это у Месси, а Шава недооцененный
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:42
Андрюха, руби газпромовское бабло и не парься
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 15:36
В 18 лет игрока еще рано сравнивать с тем, кто уже закончил играть и добился определенных результатов.
Гость
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