Аршавин — о сравнениях с Пиняевым: «Я был более разносторонним игроком»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию высказался о сравнениях с нападающим «Крыльев Советов» .

18‑летний Пиняев провёл 15 матчей в нынешнем сезоне, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Сообщалось, что футболист близок к переходу в «Локомотив». В этом году форвард впервые был вызван в сборную России.

Уже говорил: по манере игры он больше похож на Криштиану Роналду. Быстрый дриблинг, перебирает слева направо, отдаёт, бьёт. Умный футболист, но многое в его игре основано на физической готовности, на том, чтобы успеть убрать мяч перед соперником, на чувстве дистанции. Пожалуй, я был более разносторонним игроком. Это не позёрство, хотите сравнивайте, хотите нет, всё равно. Говорю, как думаю.