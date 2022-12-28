Пиняев: «„Крылья Советов“ — клуб, который навсегда в моём сердце»

Футболист высказался о своем переходе из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Крылья Советов» – клуб, который навсегда в моем сердце. Здесь произошло много важного в моей жизни. Хочу поблагодарить каждого, кто меня поддерживал и переживал. Спасибо клубу за возможность стать частью настоящей футбольной семьи, команде и тренерскому штабу за прекрасную атмосферу в коллективе, болельщикам – за то, что верили в меня с первого дня в «Крыльях».

Особая благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову за постоянную поддержку. Он всегда рядом с клубом, поддерживает команду. Его помощь в сложной ситуации с моей травмой – неоценима. Это дорогого стоит. Именно в «Крыльях» я стал выступать на высоком уровне, получил приглашение в сборную. Самара, спасибо за всё!