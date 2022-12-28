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Пиняев: «„Крылья Советов“ — клуб, который навсегда в моём сердце»

вчера, 18:29

Футболист Сергей Пиняев высказался о своем переходе из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Крылья Советов» – клуб, который навсегда в моем сердце. Здесь произошло много важного в моей жизни. Хочу поблагодарить каждого, кто меня поддерживал и переживал. Спасибо клубу за возможность стать частью настоящей футбольной семьи, команде и тренерскому штабу за прекрасную атмосферу в коллективе, болельщикам – за то, что верили в меня с первого дня в «Крыльях».

Особая благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову за постоянную поддержку. Он всегда рядом с клубом, поддерживает команду. Его помощь в сложной ситуации с моей травмой – неоценима. Это дорогого стоит. Именно в «Крыльях» я стал выступать на высоком уровне, получил приглашение в сборную. Самара, спасибо за всё!

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:22
Мог бы сезон доиграть и спокойно перейти.
memphis
memphis
вчера в 21:02
Спасибо и удачи!
monah-10
monah-10
вчера в 20:40
В принципе все идут за большой зарплатой, при той же работе, да век спортсмена коротковат. Все логично. В Крылья если что всегда сможет вернутся.
shlomo
shlomo
вчера в 19:36
Посмотрим что у вас с Глушенковым получится в Локо
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:35
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:19
    Дежурные слова но обычно эти лозунги звучат при переходе в спартак.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 19:15
    Особой благодарности заслуживает главный тренер команды "Крылья Советов" Игорь Осинькин, который лелеял и оберегал Пиняева. С какой осторожностью он вводил молодого футболиста в состав команды, через замены дозируя время на адаптацию игры с мужиками и при этом чтобы не сломать молодое дарования. Теперь будет всё зависеть от тренера новой команды, насколько он будет внимательно и бережно относиться к Пиняеву, чтобы за короткое время не перебить ему молодые крылья, которые его так высоко подняли в Самаре. Удачи
    drug01
    drug01
    вчера в 18:44
    Спасибо за всё, теперь надо доказать игрой и результатом
    minamata
    minamata
    вчера в 18:37
    Если в сердце, то это уже серьезно
    Гость
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