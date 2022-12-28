Тренер Лактионов: «В Азии иногда придётся на лодках добираться до стадиона»

Российский тренер Денис Лактионов высказался о возможном переходе РФС в АФК.
Лактионов семь лет отыграл в Южной Корее.
Ситуация со сменой конфедерации очень сложная. Отчасти согласен по поводу некоторых недочётов в АФК, особенно по логистике. Иногда приходится на лодках добираться до стадиона. Но в этом есть своя изюминка. Представляете себе какого-нибудь Дзюбу плывущим на лодке в Индонезии? А вот организация мероприятий на высоком уровне. В этом компоненте Азия ненамного уступает Европе. Уровень игры в Азии тоже неплохой для нас: Саудовская Аравия, Иран, Южная Корея, Австралия, Япония — команды, с которыми нам будет очень нелегко.
Будет ли Корея играть с Россией? Люди об этом пока не говорят. Нет такого, что они не хотят видеть Россию, насколько я знаю. Им, возможно, будет не очень комфортно с нами играть из-за санкций, но если нас официально примут в Азию, то с нами будут играть все. Я не самый большой эксперт по АФК, но тут как в Европе протестовать у отдельных футбольных федераций не получится.
Многие азиатские федерации из-за бедности своих государств еле-еле сводят концы с концами и тратить миллионы песо, эскудо, манатов и проч. на перелёты в нашу страну и обратно будут не в состоянии. Всего на один матч ! Федерации будут отказываться, в чём я уверен, от игр с российскими командами. Для них проще получить "баранку", чем потратиться на вояжи в тьму таракань. Можно представить, сколько шишек они набьют только по одной причине - если в состав АКФ принять Россию! И не только шишек, но и "геморрой" им будет обеспечен.
Вывод очевиден: Азиатская конфедерация футбола, взвесив все "за" и "против", единогласно откажет России в вступлении в её ряды.
Многие азиатские федерации из-за бедности своих государств еле-еле сводят концы с концами и тратить миллионы песо, эскудо, манатов и проч. на перелёты в нашу страну и обратно будут не в состоянии. Всего на один матч ! Федерации будут отказываться, в чём я уверен, от игр с российскими командами. Для них проще получить "баранку", чем потратиться на вояжи в тьму таракань. Можно представить, сколько шишек они набьют только по одной причине - если в состав АКФ принять Россию! И не только шишек, но и "геморрой" им будет обеспечен.
Вывод очевиден: Азиатская конфедерация футбола, взвесив все "за" и "против", единогласно откажет России в вступлении в её ряды.