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Тренер Лактионов: «В Азии иногда придётся на лодках добираться до стадиона»

сегодня, 12:39

Российский тренер Денис Лактионов высказался о возможном переходе РФС в АФК.

Лактионов семь лет отыграл в Южной Корее.

Ситуация со сменой конфедерации очень сложная. Отчасти согласен по поводу некоторых недочётов в АФК, особенно по логистике. Иногда приходится на лодках добираться до стадиона. Но в этом есть своя изюминка. Представляете себе какого-нибудь Дзюбу плывущим на лодке в Индонезии? А вот организация мероприятий на высоком уровне. В этом компоненте Азия ненамного уступает Европе. Уровень игры в Азии тоже неплохой для нас: Саудовская Аравия, Иран, Южная Корея, Австралия, Япония — команды, с которыми нам будет очень нелегко.

Будет ли Корея играть с Россией? Люди об этом пока не говорят. Нет такого, что они не хотят видеть Россию, насколько я знаю. Им, возможно, будет не очень комфортно с нами играть из-за санкций, но если нас официально примут в Азию, то с нами будут играть все. Я не самый большой эксперт по АФК, но тут как в Европе протестовать у отдельных футбольных федераций не получится.

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26 декабря
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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 15:26, ред.
Ничего...пусть гребут на лодках...здоровее будут...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:52
В умных рассуждениях о целесообразности участия наших команд в Евразийской зоне забыли ещё об одной малюсенькой, но очень важной, детали, в которой, как правило, и скрывается дьявол. А именно: многие команды просто откажутся ехать-лететь в далёкую Россию, дорога в которую обойдётся в "копеечку".
Многие азиатские федерации из-за бедности своих государств еле-еле сводят концы с концами и тратить миллионы песо, эскудо, манатов и проч. на перелёты в нашу страну и обратно будут не в состоянии. Всего на один матч ! Федерации будут отказываться, в чём я уверен, от игр с российскими командами. Для них проще получить "баранку", чем потратиться на вояжи в тьму таракань. Можно представить, сколько шишек они набьют только по одной причине - если в состав АКФ принять Россию! И не только шишек, но и "геморрой" им будет обеспечен.
Вывод очевиден: Азиатская конфедерация футбола, взвесив все "за" и "против", единогласно откажет России в вступлении в её ряды.
pomor45
pomor45
сегодня в 13:22
Будет возможность косячников выкидывать из лодки на обратном пути. Пусть некоторое время плывут за лодкой в порядке воспитательной меры.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:07
Зачем на лодках? Один большой плот, на всю команду и вперёд.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:57
Экзотика и какие то перемены, это может быть интересно.
rxvqhm527h79
rxvqhm527h79
сегодня в 12:45
добираться на лодках на игру... это как-то так получается?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:44
Дзюбы уже в этой лодке, точно уже не будет !)
ДСА
ДСА
сегодня в 12:42
Наши игроки привыкли к комфорту, а тут придется попотеть на перемещениях.
Гость
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