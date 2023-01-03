«Аль-Наср» продал все футболки с фамилией Роналду за час

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сегодня, 00:22

Футболки клуба «Аль-Наср» с фамилией нападающего стали очень популярны в Саудовской Аравии.

Сообщается, что за час была продана вся партия таких футболок. Ожидается, что презентацию португальца в качестве игрока саудовской команды посетят 30 тысяч болельщиков. Англоязычная страница «Аль-Насра» в одной из социальных сетей также стала популярнее: число ее подписчиков резко возросло с 90 до 585 тысяч подписчиков. Арабский аккаунт клуба на данный момент насчитывает около 3,6 млн подписчиков.

Ранее стало известно, что контракт Роналду с его нынешним клубом уникален.