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ГлавнаяНовостиВокруг футболаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

«Аль-Наср» продал все футболки с фамилией Роналду за час

сегодня, 00:22

Футболки клуба «Аль-Наср» с фамилией нападающего Криштиану Роналду стали очень популярны в Саудовской Аравии.

Сообщается, что за час была продана вся партия таких футболок. Ожидается, что презентацию португальца в качестве игрока саудовской команды посетят 30 тысяч болельщиков. Англоязычная страница «Аль-Насра» в одной из социальных сетей также стала популярнее: число ее подписчиков резко возросло с 90 до 585 тысяч подписчиков. Арабский аккаунт клуба на данный момент насчитывает около 3,6 млн подписчиков.

Ранее стало известно, что контракт Роналду с его нынешним клубом уникален.

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Все комментарии
swed27
swed27
сегодня в 03:12
Тот случай когда имя делает деньги
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:36
А в соседнем магазине...продажи не очень....
alexgurzan
alexgurzan ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 01:26
Доброй ночи.
Вас так же с Новым Годом и наступающими праздниками!
К сожалению, у нас даже физически нет возможности доставлять призы лично, особенно в связи с последними изменениями, связанными с методом доставки.
Приносим извинения, но с этим, к сожалению, никак не можем помочь. Но Вы можете получать призы самостоятельно, а потом уже отправлять в школу-интернат, любым удобным для Вас способом.
Gahi
Gahi ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:04
Доброго времени суток, уважаемые организаторы конкурса прогноза. С первого дня я указал в анкете чтобы все мои призы, а их было достаточно, чтобы одеть одну команду, отправляли по адресу Москва. Школа-интернат No 1 для обучения и реабилитации слепых, там указан адрес и телефон директора. Если какие-то возникли изменения (может директора поменяли), то думаю у одного из ваших сотрудников найдётся время, и желания вручить лично через определённое время мои призы для учеников этой школы. Буду Вам весьма признательным, зная какие вы ответственные, с каким уважением и вниманием вы относитесь ко всем. Так же хотелось бы поздравить Вас и всех ваших подписчиков с Новым 2023 годом! Пусть в этом году нас всех ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч! Пусть каждое событие станет приятным и долгожданным, а каждая задумка заканчивалась бы успешным результатом!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:47
Где Роналду там успех!!
Гость
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