«Аль-Наср» продал все футболки с фамилией Роналду за час

Футболки клуба «Аль-Наср» с фамилией нападающего Криштиану Роналду стали очень популярны в Саудовской Аравии.
Сообщается, что за час была продана вся партия таких футболок. Ожидается, что презентацию португальца в качестве игрока саудовской команды посетят 30 тысяч болельщиков. Англоязычная страница «Аль-Насра» в одной из социальных сетей также стала популярнее: число ее подписчиков резко возросло с 90 до 585 тысяч подписчиков. Арабский аккаунт клуба на данный момент насчитывает около 3,6 млн подписчиков.
Ранее стало известно, что контракт Роналду с его нынешним клубом уникален.
Вас так же с Новым Годом и наступающими праздниками!
К сожалению, у нас даже физически нет возможности доставлять призы лично, особенно в связи с последними изменениями, связанными с методом доставки.
Приносим извинения, но с этим, к сожалению, никак не можем помочь. Но Вы можете получать призы самостоятельно, а потом уже отправлять в школу-интернат, любым удобным для Вас способом.
Вас так же с Новым Годом и наступающими праздниками!
К сожалению, у нас даже физически нет возможности доставлять призы лично, особенно в связи с последними изменениями, связанными с методом доставки.
Приносим извинения, но с этим, к сожалению, никак не можем помочь. Но Вы можете получать призы самостоятельно, а потом уже отправлять в школу-интернат, любым удобным для Вас способом.