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Стала известна дата похорон Пеле

вчера, 11:58

Похороны бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле состоятся 2 января 2023 года.

Церемония прощания состоится на домашней арене «Сантоса». Тело доставят из больницы на стадион, а гроб будет размещен в центре поля. Церемония прощания и массовые мероприятия будут продолжаться в течение суток.

Отмечается, что люди, пришедшие на церемонию прощания, не смогут подойти близко к гробу Пеле. У различных категорий лиц будет разный уровень доступа. После церемонии гроб с телом Пеле пронесут по улицам Сантуса (пригород Сан-Паулу). Далее его отвезут в мемориальный «Вселенский некрополь». Там Пеле похоронят.

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nrqpkhc295ep
nrqpkhc295ep
вчера в 12:33
Это потеря для футбола.
Такого игрока больше не будет.
alexgurzan
alexgurzan ответ HOROVEL7 (раскрыть)
вчера в 12:21
Можно копить.
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