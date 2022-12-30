Стала известна дата похорон Пеле

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вчера, 11:58

Похороны бывшего футболиста сборной Бразилии состоятся 2 января 2023 года.

Церемония прощания состоится на домашней арене «Сантоса». Тело доставят из больницы на стадион, а гроб будет размещен в центре поля. Церемония прощания и массовые мероприятия будут продолжаться в течение суток.

Отмечается, что люди, пришедшие на церемонию прощания, не смогут подойти близко к гробу Пеле. У различных категорий лиц будет разный уровень доступа. После церемонии гроб с телом Пеле пронесут по улицам Сантуса (пригород Сан-Паулу). Далее его отвезут в мемориальный «Вселенский некрополь». Там Пеле похоронят.