Письма спартаковцев, открытия для бразильцев «Зенита». Новогодние поздравления от клубов РПЛ

Посмотрим, у кого это получилось более интересно и креативно.
Сегодня все будут отмечать приход Нового года — футбольные клубы РПЛ решили поздравить своих болельщиков с наступающими праздниками.
«Зенит»
Питерцы использовали бразильцев в ролике, познакомив их с российскими новогодними традициями.
ЦСКА
Москвичи же своим главным активом сделали актера Сергея Бурунова — он повторил судьбу Семёна Фарады в фильме «Чародеи».
«Динамо»
И здесь не обошлось без идеи приглашения знаменитого болельщика — на помощь клубу пришел повар Константин Ивлев.
«Спартак»
Футболисты «красно-белых» прочитали письма с пожеланиями от болельщиков.
«Локомотив»
Клуб понимал, что болельщики разочарованы результатами команды в первой части чемпионата, поэтому решили поклонникам сделать подарки.
«Сочи»
Маскот команды Барсик разбирался в климате.
«Пари НН»
Футболисты нарезали продукты и поздравили болельщиков.
Какой ролик понравился вам больше всего?
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Пусть новый год принесёт много новых достижений, крепкого здоровья, пусть задуманное сбудется. Пусть счастьем и добротой будет наполнен каждый дом. Пусть вдохновение и любовь сделают жизнь светлее и ярче. Пусть год идущий будет светлым, приносящим много положительных эмоций, здоровья, достатка и улыбок на лицах родных и близких людей. Пусть источник добра и тепла в вашей душе согревает Вас и ваше окружение.
С наступающим Новым годом!
Уважаемая администрация, прогнозЁры и просто пользователи сайта!
Пусть новый год принесёт много новых достижений, крепкого здоровья, пусть задуманное сбудется. Пусть счастьем и добротой будет наполнен каждый дом. Пусть вдохновение и любовь сделают жизнь светлее и ярче. Пусть год идущий будет светлым, приносящим много положительных эмоций, здоровья, достатка и улыбок на лицах родных и близких людей. Пусть источник добра и тепла в вашей душе согревает Вас и ваше окружение.
С наступающим Новым годом!