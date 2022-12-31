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Письма спартаковцев, открытия для бразильцев «Зенита». Новогодние поздравления от клубов РПЛ

вчера, 10:00
Клаудиньо

Посмотрим, у кого это получилось более интересно и креативно.

Сегодня все будут отмечать приход Нового года — футбольные клубы РПЛ решили поздравить своих болельщиков с наступающими праздниками.

«Зенит»

Питерцы использовали бразильцев в ролике, познакомив их с российскими новогодними традициями.

ЦСКА

Москвичи же своим главным активом сделали актера Сергея Бурунова — он повторил судьбу Семёна Фарады в фильме «Чародеи».

«Динамо»

И здесь не обошлось без идеи приглашения знаменитого болельщика — на помощь клубу пришел повар Константин Ивлев.

«Спартак»

Футболисты «красно-белых» прочитали письма с пожеланиями от болельщиков.

«Локомотив»

Клуб понимал, что болельщики разочарованы результатами команды в первой части чемпионата, поэтому решили поклонникам сделать подарки.

«Сочи»

Маскот команды Барсик разбирался в климате.

«Пари НН»

Футболисты нарезали продукты и поздравили болельщиков.

Какой ролик понравился вам больше всего?

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shlomo2
shlomo2
вчера в 10:17
Всем Добра!
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Пусть новый год принесёт много новых достижений, крепкого здоровья, пусть задуманное сбудется. Пусть счастьем и добротой будет наполнен каждый дом. Пусть вдохновение и любовь сделают жизнь светлее и ярче. Пусть год идущий будет светлым, приносящим много положительных эмоций, здоровья, достатка и улыбок на лицах родных и близких людей. Пусть источник добра и тепла в вашей душе согревает Вас и ваше окружение.

С наступающим Новым годом!
Гость
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