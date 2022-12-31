Письма спартаковцев, открытия для бразильцев «Зенита». Новогодние поздравления от клубов РПЛ

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вчера, 10:00

Посмотрим, у кого это получилось более интересно и креативно.

Сегодня все будут отмечать приход Нового года — футбольные клубы РПЛ решили поздравить своих болельщиков с наступающими праздниками.

«Зенит»

Питерцы использовали бразильцев в ролике, познакомив их с российскими новогодними традициями.

ЦСКА

Москвичи же своим главным активом сделали актера Сергея Бурунова — он повторил судьбу Семёна Фарады в фильме «Чародеи».

«Динамо»

И здесь не обошлось без идеи приглашения знаменитого болельщика — на помощь клубу пришел повар Константин Ивлев.

«Спартак»

Футболисты «красно-белых» прочитали письма с пожеланиями от болельщиков.

«Локомотив»

Клуб понимал, что болельщики разочарованы результатами команды в первой части чемпионата, поэтому решили поклонникам сделать подарки.

«Сочи»

Маскот команды Барсик разбирался в климате.

«Пари НН»

Футболисты нарезали продукты и поздравили болельщиков.

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