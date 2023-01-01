Фанат набил на лицо огромную татуировку в честь Месси и пожалел об этом. Есть и ещё один подобный случай

Безумство ради минуты славы.
В нынешнее время многие люди делают себе татуировки – иногда это приводит к печальным последствиям. Так и случилось с колумбийцем Майколем Киноньесом.
Парень на радостях от победы сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 решил сделать себе памятную наколку. Молодой человек выбрал эскиз тату и довольным шагом пошел к мастеру.
Всё бы ничего, но Майколь не придумал ничего лучше, чем набить фамилию Месси себе на лицо. Тату-мастер задачу выполнил, и болельщик вернулся домой с вот этим на своем теле:
Окружение горе-фаната от такой татуировки в восторге не было. Киноньес получил множество издевок в Сети и в реальной жизни. Ему постоянно говорили, что это выглядят не слишком красиво – одними из самых популярных комментариев под его фото были:
- Почему люди ради лайков делают глупые вещи?
- Надеюсь, однажды вам не придется об этом сожалеть.
Киноньес отвечал, что он не сделал никому ничего плохого, но все же не выдержал и через две недели изменил свое отношение к тату.
- Не думал, что скажу это так скоро. Я очень гордился своим поступком первые несколько дней, но теперь сожалею об этом. Люди говорят, что я не являюсь положительным примером для общества.
Теперь колумбийцу предстоит потратиться на сведение этих татуировок.
Был и еще один подобный случай. Фанат сборной Аргентины тоже решил посвятить наколку Месси, но тогда была выбрана спина. И вот что получилось:
Сложно сказать, как так получилось. То ли тату-мастер нарочно исказил изображение Лео, то ли парень уже после нанесения татуировки раскачал спину, и лицо Месси раздалось вширь. Как бы то ни было, и здесь не было недостатка в колких комментариях:
- Похоже, это Месси в 2026 году, ему 39 лет, и он весит больше нормы.
- Это выглядит так, словно скрестили Месси и Руни.
- Татуировщик болеет за Бразилию, я уверен в этом.
Впрочем, в этой истории реакция болельщика на критику неизвестна. Может быть, он и остался доволен.
Добавить нечего....
Добавить нечего....
Не буду нарушать свою старую, добрую традицию и искренне поздравляю всех сотрудников СОККЕРА с наступившим Новым 2023 Годом!
Всем Добра, Здоровья, Счастья, Удачи, Благополучия, от шефа Тринадцатую зарплату, холостякам по даме, женатым терпения...), одним словом - всего самого хорошего в год Кролика! (и далее не меньше...))
Ваш Шуня!)
Не буду нарушать свою старую, добрую традицию и искренне поздравляю всех сотрудников СОККЕРА с наступившим Новым 2023 Годом!
Всем Добра, Здоровья, Счастья, Удачи, Благополучия, от шефа Тринадцатую зарплату, холостякам по даме, женатым терпения...), одним словом - всего самого хорошего в год Кролика! (и далее не меньше...))
Ваш Шуня!)
Всех юзеров с наступившим Новым Годом!
Счастья! Здоровья!
Всех юзеров с наступившим Новым Годом!
Счастья! Здоровья!
Пользуясь возможностью с Новым Годом!
Здоровья, счастья и успехов на трудовом поприще!
Пользуясь возможностью с Новым Годом!
Здоровья, счастья и успехов на трудовом поприще!