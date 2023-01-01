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Фанат набил на лицо огромную татуировку в честь Месси и пожалел об этом. Есть и ещё один подобный случай

вчера, 19:37
Болельщик

Безумство ради минуты славы.

В нынешнее время многие люди делают себе татуировки – иногда это приводит к печальным последствиям. Так и случилось с колумбийцем Майколем Киноньесом.

Парень на радостях от победы сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 решил сделать себе памятную наколку. Молодой человек выбрал эскиз тату и довольным шагом пошел к мастеру.

Всё бы ничего, но Майколь не придумал ничего лучше, чем набить фамилию Месси себе на лицо. Тату-мастер задачу выполнил, и болельщик вернулся домой с вот этим на своем теле:

Фанат набил на лицо огромную татуировку в честь Месси и пожалел об этом. Есть и ещё один подобный случай

Окружение горе-фаната от такой татуировки в восторге не было. Киноньес получил множество издевок в Сети и в реальной жизни. Ему постоянно говорили, что это выглядят не слишком красиво – одними из самых популярных комментариев под его фото были:

- Почему люди ради лайков делают глупые вещи?

- Надеюсь, однажды вам не придется об этом сожалеть.

Киноньес отвечал, что он не сделал никому ничего плохого, но все же не выдержал и через две недели изменил свое отношение к тату.

- Не думал, что скажу это так скоро. Я очень гордился своим поступком первые несколько дней, но теперь сожалею об этом. Люди говорят, что я не являюсь положительным примером для общества.

Теперь колумбийцу предстоит потратиться на сведение этих татуировок.

Фанат набил на лицо огромную татуировку в честь Месси и пожалел об этом. Есть и ещё один подобный случай

Был и еще один подобный случай. Фанат сборной Аргентины тоже решил посвятить наколку Месси, но тогда была выбрана спина. И вот что получилось:

Фанат набил на лицо огромную татуировку в честь Месси и пожалел об этом. Есть и ещё один подобный случай

Сложно сказать, как так получилось. То ли тату-мастер нарочно исказил изображение Лео, то ли парень уже после нанесения татуировки раскачал спину, и лицо Месси раздалось вширь. Как бы то ни было, и здесь не было недостатка в колких комментариях:

- Похоже, это Месси в 2026 году, ему 39 лет, и он весит больше нормы.

- Это выглядит так, словно скрестили Месси и Руни.

- Татуировщик болеет за Бразилию, я уверен в этом.

Впрочем, в этой истории реакция болельщика на критику неизвестна. Может быть, он и остался доволен.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 05:04
Думаю, Месси ему не в помощь. Как пример Неймара, который оплатил счет в 30 000 евро для удаления тату
протон
протон
сегодня в 04:25
Напоминает пьесу комедии Грибоедова
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:10
)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:03

Добавить нечего....
Futurista
Futurista
сегодня в 00:52
На спине татушка "Пенсионер Месси на рынке торгует колбасой")...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:17
Всё уродливо в этих фото, и всё выдумано. Нет гения, нет футбола, нет супер голов, есть только цифры и факты
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 22:28
Шреко-Месси на спине )))))))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:35
Сумасшедшим нет покоя.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:02
Добрый вечер!

Не буду нарушать свою старую, добрую традицию и искренне поздравляю всех сотрудников СОККЕРА с наступившим Новым 2023 Годом!
Всем Добра, Здоровья, Счастья, Удачи, Благополучия, от шефа Тринадцатую зарплату, холостякам по даме, женатым терпения...), одним словом - всего самого хорошего в год Кролика! (и далее не меньше...))
Ваш Шуня!)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:59, ред.
Здравствуйте!

Всех юзеров с наступившим Новым Годом!

Счастья! Здоровья!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:53
Спасибо!
Пользуясь возможностью с Новым Годом!
Здоровья, счастья и успехов на трудовом поприще!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 20:31
Каждый мается по своему!
Гость
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