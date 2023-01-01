Фанат набил на лицо огромную татуировку в честь Месси и пожалел об этом. Есть и ещё один подобный случай

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вчера, 19:37

Безумство ради минуты славы.

В нынешнее время многие люди делают себе татуировки – иногда это приводит к печальным последствиям. Так и случилось с колумбийцем Майколем Киноньесом.

Парень на радостях от победы сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 решил сделать себе памятную наколку. Молодой человек выбрал эскиз тату и довольным шагом пошел к мастеру.

Всё бы ничего, но Майколь не придумал ничего лучше, чем набить фамилию Месси себе на лицо. Тату-мастер задачу выполнил, и болельщик вернулся домой с вот этим на своем теле:

Окружение горе-фаната от такой татуировки в восторге не было. Киноньес получил множество издевок в Сети и в реальной жизни. Ему постоянно говорили, что это выглядят не слишком красиво – одними из самых популярных комментариев под его фото были:

- Почему люди ради лайков делают глупые вещи?

- Надеюсь, однажды вам не придется об этом сожалеть.

Киноньес отвечал, что он не сделал никому ничего плохого, но все же не выдержал и через две недели изменил свое отношение к тату.

- Не думал, что скажу это так скоро. Я очень гордился своим поступком первые несколько дней, но теперь сожалею об этом. Люди говорят, что я не являюсь положительным примером для общества.

Теперь колумбийцу предстоит потратиться на сведение этих татуировок.

Был и еще один подобный случай. Фанат сборной Аргентины тоже решил посвятить наколку Месси, но тогда была выбрана спина. И вот что получилось:

Сложно сказать, как так получилось. То ли тату-мастер нарочно исказил изображение Лео, то ли парень уже после нанесения татуировки раскачал спину, и лицо Месси раздалось вширь. Как бы то ни было, и здесь не было недостатка в колких комментариях:

- Похоже, это Месси в 2026 году, ему 39 лет, и он весит больше нормы.

- Это выглядит так, словно скрестили Месси и Руни.

- Татуировщик болеет за Бразилию, я уверен в этом.

Впрочем, в этой истории реакция болельщика на критику неизвестна. Может быть, он и остался доволен.