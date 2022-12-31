Осинькин подвёл итоги года для «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» подвел итоги года для клуба.

2022 год – это два полугодия, а не целый сезон. Мы имели свои сложности, но, несмотря на потерю лидеров, сохранили игру и стиль. Были достаточно интересными в плане организации игры. Думаю, год вышел для нас вполне нормальным. Да, могло быть лучше. Немного подвела реализация, было невезение. Но оно придет. Кто хорошо работает, тому воздается.