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Осинькин подвёл итоги года для «Крыльев Советов»

вчера, 16:54

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги года для клуба.

2022 год – это два полугодия, а не целый сезон. Мы имели свои сложности, но, несмотря на потерю лидеров, сохранили игру и стиль. Были достаточно интересными в плане организации игры. Думаю, год вышел для нас вполне нормальным. Да, могло быть лучше. Немного подвела реализация, было невезение. Но оно придет. Кто хорошо работает, тому воздается.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 00:04
Могло быть и хуже...
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:38
Мощно задвинул !
А два полугодия это четыре квартала !
А четыре квартала это четыре квартальные премии !
протон
протон
вчера в 20:14
Терпенья вам наш дорогой коуч, здоровья и удачи. Вы лучший тренер!
memphis
memphis
вчера в 19:02
Спасибо что держите команду на плаву, не изменяя стилю! Здоровья, Игорь Витальевич!
pomor45
pomor45
вчера в 18:48
Ещё не осень, Осинькин.
Capral
Capral
вчера в 18:05
Уважаю этого человека! Истинный профессионал!!!
ДСА
ДСА
вчера в 16:55
Главное, что их бюджет поддерживает.
Гость
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