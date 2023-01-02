Медведев: «Надеюсь увидеть Ловрена в Петербурге по окончании сезона»

Генеральный директор «Зенита» поделился мнением о переходе защитника в «Лион».

Давайте остановимся на нескольких моментах. Первое — оформлен переход Ловрена в «Лион». Второе — этот переход связан с двойственными чувствами. С одной стороны, мы рады за футболиста, который будет выступать в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы. В клубе, где он начинал свою международную карьеру. С другой — не буду скрывать, что грустно расставаться с нашим капитаном, который играл большую роль и на поле, и в раздевалке.

Что касается деталей трансфера, чтобы избежать спекуляций на эту тему, хочу сообщить: по договоренности с «Лионом» мы условия перехода не разглашаем.

«Лион» сначала обратился к футболисту. По всем правилам он имел такое право — вести переговоры с игроком за полгода до истечения его контракта с нынешним клубом. При этом условия, которые «Лион» предложил Ловрену, что называется, лучше не пожелаешь. Поэтому оставалось только договориться об условиях перехода, что и было сделано в короткий срок.

Мы пообщались с Ловреном по телефону, я пожелал ему удачи. Но надеюсь увидеть его в Петербурге по окончании сезона. Как и всех игроков, которые вносили и вносят вклад в, дай бог, нашу пятую победу подряд. Этот праздник нам еще надо заслужить.