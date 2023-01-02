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Медведев: «Надеюсь увидеть Ловрена в Петербурге по окончании сезона»

вчера, 20:38

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о переходе защитника Деяна Ловрена в «Лион».

Давайте остановимся на нескольких моментах. Первое — оформлен переход Ловрена в «Лион». Второе — этот переход связан с двойственными чувствами. С одной стороны, мы рады за футболиста, который будет выступать в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы. В клубе, где он начинал свою международную карьеру. С другой — не буду скрывать, что грустно расставаться с нашим капитаном, который играл большую роль и на поле, и в раздевалке.

Что касается деталей трансфера, чтобы избежать спекуляций на эту тему, хочу сообщить: по договоренности с «Лионом» мы условия перехода не разглашаем.

«Лион» сначала обратился к футболисту. По всем правилам он имел такое право — вести переговоры с игроком за полгода до истечения его контракта с нынешним клубом. При этом условия, которые «Лион» предложил Ловрену, что называется, лучше не пожелаешь. Поэтому оставалось только договориться об условиях перехода, что и было сделано в короткий срок.

Мы пообщались с Ловреном по телефону, я пожелал ему удачи. Но надеюсь увидеть его в Петербурге по окончании сезона. Как и всех игроков, которые вносили и вносят вклад в, дай бог, нашу пятую победу подряд. Этот праздник нам еще надо заслужить.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:49
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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:42
Закрыть въезд в Россию усташу-нацисту навсегда,а с Миллером и Медведевым-Газовым он пусть встречается у задвижки газопровода на границе Евросоюза.
ABir
ABir
вчера в 23:31
Хорваты всегда воевали против России на стороне ее врагов, а этот Лоурен еще и нацистские высказывания себе позволял. Так, что при первой возможности свалил в свою Европу. Сомнительно, что следует его приглашать обратно в Россию.
Gahi
Gahi
вчера в 22:59
Из рассказа Генерального директора "Зенита" Александра Медведева всё же непонятно получит клуб "Зенит" денежную компенсацию от этого перехода или Ловрен со своим агентом воспользовался лазейкой ФИФА и УЕФА, чтобы перейти в другой клуб бесплатно. Хотя за "Лион" защитник Ловрен выступал с 2010 по 2013 год и вот через 10 лет он вновь будет играть в этом клубе ещё 2,5 года по новому контракту.
Dinamo
Dinamo ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:42
И кто ж вам помешает?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:13
Уходя − уходи.
lotsman
lotsman
вчера в 21:58
То есть, надеешься на пятое чемпионство и что Ловрен приедет на вручение? Не стоит заранее загадывать. Как говорят - Не говори оп, пока не перепрыгнешь.
Гость
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