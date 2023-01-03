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Червиченко: «Почему мы должны переименовывать стадион в честь Пеле?»

вчера, 13:56

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал идею президента ФИФА Джанни Инфантино назвать стадион в каждой стране в честь легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

Популист делает популистские заявления. Какого хрена мы в России должны переименовывать какой-то стадион в честь Пеле? У нас большинство живущих людей его даже не видели. Я видел его только по чёрно-белым снимкам. И не могу сказать, что мне Пеле нравился больше, чем Марадона или Месси.

В своё время был медленный футбол — он там креативил. Это перебор. Кто хочет, тот пусть и переименовывает. Просто вкидывают популистский бред.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 00:30
В кои-то веки Червяк сказал что-то умное.
ABir
ABir
вчера в 20:49
Здесь не могу не согласиться с Червиченко. А потом попросят всех назвать стадионы в честь Месси, Марадоны и Роналду, а потом за использования их имён перечислять взносы. Пусть где-нибудь в честь Яшина стадион назовут в Бразилии или Англии. А мы понаблюдаем.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
А чем они хуже татар?! А то что играем с таджиками и узбеками - в этом заслуга Инфантино, его идея!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
вчера в 18:35
Ну так и Червиченко не решал и не призывал а просто прокомментировал!
морозз
морозз
вчера в 17:51
Вот когда этот перец вернёт нас в большой футбол, тогда мы и подумаем и может быть назовём какой нибудь стадион именем Пеле!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:13
Он не решает,он не приказал.Выдвинул идею.Кто не хочет,пусть не поддерживает.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:11
Сборная россии,вообще нигде не играет,кроме как с киргизами,таджиками и узбеками.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
вчера в 16:48
А мы то думали что он президент мира чтобы за всех решать!)))
Futurista
Futurista ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
вчера в 16:40, ред.
фифа это что такое?)...и кто такой инфантино для России?)...сб. России не играет под эгидой фифа...
протон
протон
вчера в 16:35
Не лучше назвать один достойный стадион в честь Пеле, как например Наполи сделал в честь Марадоны.
Но это глупости хоть он один из великих игроков прошлого, но он играл только в чемпионате Бразилии, на своём континенте и в сборной, стадион где-нибудь в России или в странах Азии, будет нонсенсом ,в Африке есть свой Абеде Пеле, так что Инфантино перегнул ,минута молчания это обязательно
Capral
Capral ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:33
Моё Почтение!!!
Полностью согласен!!! Пеле- великий футболист, но отечественные стадионы надо называть именами своих героев, а у нас их- предостаточно!!!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:31
Президент фифа
Futurista
Futurista ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
вчера в 15:12
А инфантино кто такой?)...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 14:40
Кто такой Червиченко,чтоб считатся с его мнением?Из-за того,что ему чем Пеле больше нравиться Месси или Марадона,не должны увековечить имя Пеле?!Бред какой-то.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:26
Наши арены называют в честь банков.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:14, ред.
Тут нельзя не согласиться с Андреем Червиченко.

Да, Пеле великий футболист, в своё время его окрестили королём футбола и он для своего времени таким и являлся.

Но сходить с ума и добиваться, а ещё более принуждать федерации, чтобы в каждой стране был хотя бы один стадион в честь Пеле это бред полный.

В каждой стране есть свои герои, и названия стадионов должны быть близкими к народу той страны, к местности где он находится.

Ну ладно, я ещё мог бы понять если ФИФА запустит проект и сам будет договариваться с федерациями футбола, с государством о строительстве таких стадионов и только за счёт самого ФИФА, но этого не будет, они жадные и у них нет столько денег.

Лично по мне, то я хочу, что бы у нас появлялось больше стадионов имени Яшина, Боброва, Гранаткина, Воронина, Стрельцова, Черенкова, Иванова, Нетто, Федотова, Бескова и ещё много кого, кто приносил славу советскому, российскому, русскому футболу и спорту!

А не каких-то там бразильцев, аргентинцев, итальянцев, немцев, или ещё кого то, не смотря на то что они были великими футболистами. Думаю, так думают в большинстве стран мира.

Инфантино только воспользовался моментом чтобы сделать подобное заявление сугубо для своего пиара.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 14:11
Даешь в каждой стране стадион имени Яшина, Боброва или Нетто!!!!!
pbw7u7bwskzq
pbw7u7bwskzq
вчера в 13:59
Я тоже так думаю у нас свои есть звезды
Гость
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