Червиченко: «Почему мы должны переименовывать стадион в честь Пеле?»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал идею президента ФИФА Джанни Инфантино назвать стадион в каждой стране в честь легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.
Популист делает популистские заявления. Какого хрена мы в России должны переименовывать какой-то стадион в честь Пеле? У нас большинство живущих людей его даже не видели. Я видел его только по чёрно-белым снимкам. И не могу сказать, что мне Пеле нравился больше, чем Марадона или Месси.
В своё время был медленный футбол — он там креативил. Это перебор. Кто хочет, тот пусть и переименовывает. Просто вкидывают популистский бред.
Да, Пеле великий футболист, в своё время его окрестили королём футбола и он для своего времени таким и являлся.
Но сходить с ума и добиваться, а ещё более принуждать федерации, чтобы в каждой стране был хотя бы один стадион в честь Пеле это бред полный.
В каждой стране есть свои герои, и названия стадионов должны быть близкими к народу той страны, к местности где он находится.
Ну ладно, я ещё мог бы понять если ФИФА запустит проект и сам будет договариваться с федерациями футбола, с государством о строительстве таких стадионов и только за счёт самого ФИФА, но этого не будет, они жадные и у них нет столько денег.
Лично по мне, то я хочу, что бы у нас появлялось больше стадионов имени Яшина, Боброва, Гранаткина, Воронина, Стрельцова, Черенкова, Иванова, Нетто, Федотова, Бескова и ещё много кого, кто приносил славу советскому, российскому, русскому футболу и спорту!
А не каких-то там бразильцев, аргентинцев, итальянцев, немцев, или ещё кого то, не смотря на то что они были великими футболистами. Думаю, так думают в большинстве стран мира.
Инфантино только воспользовался моментом чтобы сделать подобное заявление сугубо для своего пиара.
Да, Пеле великий футболист, в своё время его окрестили королём футбола и он для своего времени таким и являлся.
Но сходить с ума и добиваться, а ещё более принуждать федерации, чтобы в каждой стране был хотя бы один стадион в честь Пеле это бред полный.
В каждой стране есть свои герои, и названия стадионов должны быть близкими к народу той страны, к местности где он находится.
Ну ладно, я ещё мог бы понять если ФИФА запустит проект и сам будет договариваться с федерациями футбола, с государством о строительстве таких стадионов и только за счёт самого ФИФА, но этого не будет, они жадные и у них нет столько денег.
Лично по мне, то я хочу, что бы у нас появлялось больше стадионов имени Яшина, Боброва, Гранаткина, Воронина, Стрельцова, Черенкова, Иванова, Нетто, Федотова, Бескова и ещё много кого, кто приносил славу советскому, российскому, русскому футболу и спорту!
А не каких-то там бразильцев, аргентинцев, итальянцев, немцев, или ещё кого то, не смотря на то что они были великими футболистами. Думаю, так думают в большинстве стран мира.
Инфантино только воспользовался моментом чтобы сделать подобное заявление сугубо для своего пиара.