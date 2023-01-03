Широков: «Интрига в борьбе за чемпионство в Премьер-Лиге есть»

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу наличия интриги во второй части сезона РПЛ.
От второй части сезона жду, что будет интрига. Интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ есть. Ждём, что она немного обострится.
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу наличия интриги во второй части сезона РПЛ.
От второй части сезона жду, что будет интрига. Интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ есть. Ждём, что она немного обострится.
Тут надо разобраться, она есть или хотелось бы чтобы она была?
Вот и Широков вроде сказал, что интрига есть, а в конце добавил: "Ждём, что она немного обострится". Не удивлюсь, что последняя фраза прозвучала шёпотом.
Тут надо разобраться, она есть или хотелось бы чтобы она была?
Вот и Широков вроде сказал, что интрига есть, а в конце добавил: "Ждём, что она немного обострится". Не удивлюсь, что последняя фраза прозвучала шёпотом.