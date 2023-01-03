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Широков: «Интрига в борьбе за чемпионство в Премьер-Лиге есть»

вчера, 17:29

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу наличия интриги во второй части сезона РПЛ.

От второй части сезона жду, что будет интрига. Интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ есть. Ждём, что она немного обострится.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 18:32
Так жду или есть?
alex2612
alex2612 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:07
А может быть больше 2000 или это максимум? Спасибо
lotsman
lotsman
вчера в 18:03
Матчей, до конца чемпа, ещё много. Всё может быть.
протон
протон
вчера в 18:01
Интересно за счёт чего обострится? Широков хочет сказать, что Зенит будет очки терять а Спартак нет? Это смешно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:58, ред.
Он походу про английскую Премьер Лигу...

Хотя после праздников и в нашей некоторым померещится интрига...
Но говорят это проходит...
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:57
Всегда интересно когда непонятки
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ alex2612 (раскрыть)
вчера в 17:50
Здравствуйте. Вы в группе без призов. Там каждый день всем участникам начисляется 2000 очков, и заработать очки нельзя.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:39, ред.
Так много слышу, что интрига за чемпионство в РПЛ есть, но ни одного весомого довода ни разу не слышал.

Тут надо разобраться, она есть или хотелось бы чтобы она была?

Вот и Широков вроде сказал, что интрига есть, а в конце добавил: "Ждём, что она немного обострится". Не удивлюсь, что последняя фраза прозвучала шёпотом.
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