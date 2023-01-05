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Жуниньо: «Гарсия будет лично готовить Роналду завтрак»

вчера, 13:54

Экс-футболист «Лиона» и сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано считает что главный тренер клуба «Аль-Наср» Руди Гарсия будет стараться во всем угодить нападающему Криштиану Роналду. Бразилец работал со специалистом во французском клубе.

Гарсия не посмеет помешать Роналду, он даже будет лично готовить ему завтрак, если Криштиану попросит. Он приложит все усилия для того, чтобы стать другом Роналду. Подружиться с Криштиану Роналду — его мечта.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:39
Какие высокие отношения!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:05
Руди Гарсия будет добавлять гею-нарциссу "секретный ингредиент" в еду.
А если потребуется, то и ночи вместе проводить будет, как говориться 24 на 7.
Гарсиево счастье - был бы милый pядом
Hу, а больше ничего не надо...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Loko57 (раскрыть)
вчера в 16:59
Там наверное станки по прочистки используются...
j7s7vmck6p7u
j7s7vmck6p7u
вчера в 15:59
Что-то сильно от Гарсии бомбит пернампукано у Пернамбукано
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:22
Если не угодит Роналду вмиг вылетит из клуба.
Boricku
Boricku
вчера в 14:43
Что Гарсия будет делать , когда придут другие мегазвёзды - Кокоринча и Дзибиньос.
Loko57
Loko57 ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:31
Блин... Неужели он зад сам вытирает?!!!
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 14:31
Кому интересно что там происходит в лиге где играют футболисты, которые никому не нужны!)
протон
протон
вчера в 14:26
Гарсия это тренер который 2 раза пересекался с БАТЭ в лиге чемпионов, в первые это было когда он работал в лилле и занял четвертое место в группе пропустив БАТЭ в лигу европы, а второй раз с Ромой поражение и ничья от БАТЭ, характер у него видимо не очень, да и тренер от слабый
протон
протон
вчера в 14:25
если Кришти захочет, то Руди ему будет не только завтрак носить, но и шнурки перед тренировкой гладить
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 14:19
Базару нет, не ноунейм сказал это, а лучший штрафник в истории. Имеет право!)
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