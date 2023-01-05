Жуниньо: «Гарсия будет лично готовить Роналду завтрак»

Экс-футболист «Лиона» и сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано считает что главный тренер клуба «Аль-Наср» Руди Гарсия будет стараться во всем угодить нападающему Криштиану Роналду. Бразилец работал со специалистом во французском клубе.
Гарсия не посмеет помешать Роналду, он даже будет лично готовить ему завтрак, если Криштиану попросит. Он приложит все усилия для того, чтобы стать другом Роналду. Подружиться с Криштиану Роналду — его мечта.
А если потребуется, то и ночи вместе проводить будет, как говориться 24 на 7.
Гарсиево счастье - был бы милый pядом
Hу, а больше ничего не надо...
А если потребуется, то и ночи вместе проводить будет, как говориться 24 на 7.
Гарсиево счастье - был бы милый pядом
Hу, а больше ничего не надо...