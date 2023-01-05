Индзаги: «До перерыва мы могли забить трижды»

Главный тренер «Интера» высказался о победе своей команды в матче Серии А против «Наполи» (1:0). Нападающий Эдин Джеко стал автором гола.

Джеко играет очень хорошо, полтора года мы работаем с ним в «Интере». У него хорошая техника, это мощный игрок, у которого много других качеств.

Победа над «Наполи», который был единственным клубом, идущим без поражений в европейских топ-чемпионатах, однозначно заставляет нас верить в свои силы. Я очень горжусь парнями, поскольку они помогали друг другу на поле. На них было приятно смотреть, они сыграли замечательно.

Ближе к концу первого тайма мы стали глубже уходить в оборону и давали «Наполи» больше вариантов для владения мячом. При этом до перерыва мы могли забить трижды. В целом мы были внимательны в течение всей встречи.