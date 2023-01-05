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Индзаги: «До перерыва мы могли забить трижды»

вчера, 10:31
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе своей команды в матче Серии А против «Наполи» (1:0). Нападающий Эдин Джеко стал автором гола.

Джеко играет очень хорошо, полтора года мы работаем с ним в «Интере». У него хорошая техника, это мощный игрок, у которого много других качеств.

Победа над «Наполи», который был единственным клубом, идущим без поражений в европейских топ-чемпионатах, однозначно заставляет нас верить в свои силы. Я очень горжусь парнями, поскольку они помогали друг другу на поле. На них было приятно смотреть, они сыграли замечательно.

Ближе к концу первого тайма мы стали глубже уходить в оборону и давали «Наполи» больше вариантов для владения мячом. При этом до перерыва мы могли забить трижды. В целом мы были внимательны в течение всей встречи.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 14:21, ред.
В игре Наполи ничего особеного нет. Я не имею в виду, конкретно, вчерашний матч, я, просто не вижу в игре этой команды грамотного содержания. Пока остальные раскачивались, Наполи шустро оторвался от преследователей. К слову сказать, грузина, по-прежнему никто не держит персонально, но даже при такой игре, он ничего не показал. Хвича- очень предсказуемый форвард, все его финты очевидны и стереоскопичны, а если против него играть жестко, и персонально- он и не пикнет. Да, он техничный нападающий с неплохим дриблингом, но это хорошо в России, с её убитым футболом. В Италии, даже с регрессом всего итальянского футбола, Хвича примитивен. Говорил и скажу еще раз- если грузина признают лучшим игроком Серии А за несколько месяцев, значит, некогда великий итальянский футбол деградирует... Не знаю, кто станет чемпионом Италии, но после, весьма неубедительной победы сборной этой страны на последнем ЧЕ, меня, лично, итальянский футбол разочаровывает. Когда, последний раз клубы Италии побеждали в ЛЧ и ЛЕ? Вот, и я не помню...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:56
Хоть кто-то смог притормозить Наполи.
shlomo
shlomo
вчера в 10:56
Отвратительно сыграл Наполи... и правильно говорит Симоне, что они отскочили еще
Гость
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